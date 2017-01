Hendrik Becker blickt aufs Thermometer. Ein Vorteil seines Kellers in Ober-Mörlen ist die gleichbleibende Temperatur. © Lothar Halaczinsky

Namen wie »Zum roten Ochsen«, »Zur Linde« oder »Der goldene Stern« luden in den vorherigen Jahrhunderten zum Rasten ein, denn bis etwa zur Zeit des 30-jährigen Krieges stand in Ober-Rosbach der Handel und Ausschank von eigenen und fremden Weinen in voller Blüte. Heute dienen die Vorratskeller aus dem 17. und 18. Jahrhundert mit ihren dicken Wänden und mächtigen Gewölben nur noch selten der Lagerung von Vorräten – dabei haben sie von ihren Vorzügen nichts eingebüßt.Bauer Fornhoff, der das historische Haus in der Homburger Straße 8 bewohnt, möchte auf seinen Keller, in dem Kartoffeln und Äpfel bei konstanter Temperatur lange haltbar sind, nicht verzichten. Während die Äpfel meist auf den sogenannten »Apfelbetten« aus Holz etwas höher gelagert werden, liegen die Kartoffeln auf dem kühlen Lehmboden, wo sie unter optimalen Bedingungen überwintern. In großen Fässern reift hier zudem der Apfelwein heran, dessen Herstellung eine alte Familientradition ist. Und auch das selbst gemachte Sauerkraut hat optimale Voraussetzungen für die Gärung. »Als das Haus noch mit Kohleöfen geheizt wurde, haben wir hier die Briketts eingelagert«, erzählt Fornhoff. Deshalb sei es praktisch gewesen, dass die alten Keller von außen zugänglich sind. Auch bei Hendrik Becker in der Friedberger Straße, bei Gottfried Blöcher in der Baidergasse oder bei Jürgen Brenner haben die Keller einen eigenen Zugang von außen.Becker wohnt erst seit einigen Jahren in seinem Haus, das einst eine Spar- und Darlehenskasse beherbergte. »Damals hat man den Keller durch zusätzliche Wände abstützen müssen, weil der Tresor so schwer war«, erzählt er. Ein Teil seines Kellers ist zugemauert. Was dahinter ist, weiß er nicht. »Mir reicht der Teil, den ich jetzt nutzen kann«, sagt Becker. Der Vorsitzende der Hegegemeinschaft Taunus Süd weiß den Wert seines unterirdischen Reiches zu schätzen. »Die gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind ideal, um meine Wildschweinsalami reifen zu lassen«, freut er sich. Auch für Äpfel, Kartoffeln und Apfelwein »gibt es keinen besseren Ort«.Ein paar Schritte seitlich von der Homburger Straße befindet sich »Hannis Weinkontor« in der Baidergasse. Ihr Keller beherbergt wieder das, wofür er wohl einst gebaut wurde: Wein aus edlen Trauben. Und damit deren Verköstigung nicht nur ein Geschmackserlebnis ist, hat sie ihren kleinen Keller gemütlich eingerichtet. »Mit ein bisschen Fantasie kann man aus jedem Raum etwas machen«, sagt sie. So denkt auch ihr Nachbar Jürgen Brenner. Er hat sein Haus erst vor einigen Jahren erworben und hat noch große Pläne. Ihn fasziniere der alte Gewölbekeller unter seiner Wohnung, der immer wieder Überraschungen bereithalte und ihn herausfordere. »Hier ist öfter etwas verändert worden, deshalb braucht jeder Schritt Sorgfalt und Geduld«, weiß er. Geht es nach ihm, wird hier einmal ein Sauna- und Fitnessraum entstehen. »Rosbachs alte Keller bergen eine Fülle von Möglichkeiten. Man muss sie nur nutzen«, ist er überzeugt.