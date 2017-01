Das Foto von 1925 zeigt, wie die Mirler Narren damals mit Farbe, Pappnasen und Bärten das Maskierungsverbot hintergingen. © Annette Hausmanns

Ganz im Gegenteil: Im Jahr 2006 führte Ober-Mörlens damaliger Rathauschef Sigbert Steffens den Bürgermeisterorden ein – als Anerkennung der besonderen ehrenamtlichen Leistung zur Pflege des Fastnachtsbrauchtums. Der Künstler Klaus F. Roth machte den Entwurf in Anlehnung an das Wappen, wie es über dem Haupteingang zum Schloss in Stein gemeißelt ist. Bis heute wurden 27 Fassenachter aus beiden Karnevalsvereinen geehrt.Zwei Urgesteine der Mirler Fassenacht, die zu den allerersten Bürgermeisterordensträgern zählen, haben die Auszeichnung jetzt thematisiert. »11 Jahre Bürgermeisterorden« nennen Manfred Seipel von der KG Mörlau und Alfons König vom MCC ihre 16. Gemeinschaftsausstellung zu jährlich wechselnden Themen. Beide übernahmen jahrzehntelang in vorderster Front als Präsidenten (oder Vorsitzende) Verantwortung für ihre Vereine, bevor sie sich vor wenigen Jahren ins zweite Glied zurückzogen.König wie Seipel gelten als das lebendige Gedächtnis des Karnevals im Usatal. In ihren Archiven geben sich Fotos, Protokolle, Zeitungsberichte und Fastnachtsutensilien ein ebenso illustres wie wohlgeordnetes Stelldichein. Alle Jahre wieder stellen sie ihre Sammlungen auf den Kopf und wenden sich an Weggefährten, um ihre Jahrespräsentationen bestücken zu können. Das Themenspektrum reicht von den Fastnachtsorden, -zügen und -sitzungen über Kampagneneröffnungen, Maskenbälle, Wagenbau im Allgemeinen und Elferratswagen im Speziellen bis hin zu Bühnenbildern, Utensilien für die Sitzungen oder Vorsitzende und Präsidenten der beiden Vereine.