Ilbenstadt ist anders als die katholische Gemeinde, in der er vorher war, sagt Pfarrer Bernd Richardt – deswegen ist er gekommen. Und wegen der Basilika.

Ja, vielleicht haben diese Erkenntnisse dazu beigetragen. Ausschlaggebend war jedoch eine Erfahrung in einem Gottesdienst, sagt der neue katholische Pfarrer von Ilbenstadt heute. »Mit meinen Eltern bin ich immer sonntags in die Kirche gegangen. Das gehörte sich so.« Nur ging er dann einmal freiwillig in den Gottesdienst – »aus keiner Pflicht heraus, sondern weil es schön war. Das war ein Schlüsselerlebnis.«Seither sind knapp 40 Jahre vergangen. Er traf damals die Entscheidung, im Mainzer Priesterseminar Theologie zu studieren. Und dann, im vergangenen Jahr, traf der 57-Jährige eine weitere: sich auf die Pfarrstelle in Ilbenstadt zu bewerben. Rund 1600 Katholiken zählt die Gemeinde, 50 Messdiener gibt es sowie zahlreiche Kommunionskinder und Firmlinge. Eine Umstellung für den Neuen. Vorher war er 17 Jahre Pfarrer in Schotten. »Diaspora« – eine Gegend, in der Katholiken in der Minderheit sind. Nun das Gegenteil: Ilbenstadt ist eine der katholischsten Gemeinden im Kreis und über dessen Grenzen hinaus für seine Basilika bekannt, in der im Jahr 1127 der heiliggesprochene Gottfried von Cappenberg beigesetzt wurde.Die Basilika war ein Grund für die Bewerbung, erzählt Bernd Richardt. Das Grab und der Baustil. Zudem habe er sich eine ruhigere Art des Arbeitens gewünscht. »Im März hatte ich einen Herzinfarkt.«In Schotten sollte noch eine Gemeinde dazukommen. »Aber ich wollte weniger Frontkämpfer sein« – ein Pfarrer müsse immer Ideengeber sein; in einem katholischen Umfeld sei das leichter als in einem, in dem Katholiken in der Minderheit sind.Seit September ist er in Ilbenstadt. Vieles ist neu. »Ich bin der größte Arbeitgeber in Ilbenstadt« – wegen des Kindergartens. Es gebe Entlastung vom Bistum, »aber alle Arbeitsverträge gehen über meinen Schreibtisch.« Zudem unterrichtet er in der Schule. Dazu kommt die Organisation und Verwaltung. Pfarrer sein heißt auch Chef sein – einer, der täglich Gottesdienste hält. Aber Bernd Richardt ist schon lange genug Pfarrer, um die Sache locker anzugehen: »Ich mache mir keinen Druck. Ich muss nicht immer alle Menschen erreichen, das geht gar nicht.« »Letztlich«, sagt er, »geht es mir darum, Christi Botschaft in die Welt zu tragen.«