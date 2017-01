Seite an Seite: Direkt gegenüber der katholischen Kita soll ein städtischer Kindergarten gebaut werden. © Udo Dickenberger

Die Bauamtsleiterin Dagmar Busch erläuterte, dass zusätzliche Kindergartenplätze erforderlich seien. Der Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde wolle den bestehen Kindergarten St. Peter und Paul mit 110 Plätzen nicht erweitern. Am Fußweg zum bestehenden Kindergarten soll im Norden auf der bisherigen Grünfläche eine Bebauung möglich werden. Eine Absprache mit den Denkmalschutzbehörden sei erforderlich. Am Gottfriedsbogen werde eine Feuerwehrzufahrt erforderlich. Diese sei machbar.Grünen-Fraktionschef Oliver Seuss (Grüne) rügte, dass der Kindergarten nicht in der Nähe des neuen Baugebiets geplant werde. Der Kindergarten soll unabhängig von der bestehenden Einrichtung sein.Dieter Eisenberg (Grüne) bemängelte, dass der Standort vor dem Konzept besprochen werde. Es sei sinnvoll, den Kindergarten westlich der B 45 zu bauen. Ingrid Eisenhut, die Leiterin des katholischen Kindergartens, wies auf die bereits jetzt schwierige Parksituation hin. In der Sitzung der Stadtverordneten am Montag (20 Uhr im Bürgerhaus Ilbenstadt) sollen die Beschlüsse festgezurrt werden.Befürwortet hat der Ausschuss auch die Änderung des Bebauungsplans »An der Steinkaute« in Ilbenstadt. Laut Dagmar Busch erfreut sich das Gebiet einer guten Nachfrage. Der neue Aufstellungsbeschluss soll ermöglichen, dass die breite Marie-Curie-Straße geöffnet werden, bei Bauarbeiten in der Burg-Gräfenröder Straße als Umleitungsstraße fungieren und auch später offen bleiben kann. Derzeit verhindert noch ein Erdwall den Durchgangsverkehr. Gedacht wird für die Umleitungsphase an die Qualität einer besseren Baustraße, die später fertiggestellt werden kann.Carsten Eckert stellte das Konzept der Firma Wengerter Massivhaus zu einem Baugebiet am Assenheimer Steinweg mit 14 Doppelhäusern und 28 Wohneinheiten vor. Das Gebiet umfasst 8600 Quadratmeter und die Häuser sollen die Größe der Gebäude im Umfeld haben. Ausreichend Stellplätze werden vorhanden sein. Die reinen Wohnflächen sollen zwischen 140 und 150 Quadratmetern liegen. Es sind zwei Vollgeschosse mit Dach vorgesehen. Die Grundstücke sollen zwischen 250 und 350 Quadratmetern groß sein. Die Preise der Wohneinheiten sollen zwischen 310 000 und 320 000 Euro betragen.Vorgesehen ist eine zentrale Pellets-Heizanlage. In Frage ist noch, ob eine private oder eine öffentliche Straße das Gebiet erschließt. Oliver Seuss kritisierte, dass der Wandel der Familienstrukturen nicht berücksichtigt werde. So sei kein Mehrgenerationenhaus vorgesehen. Von Energiekonzepten sei nichts zu hören und das Ganze ein »städtebaulicher Offenbarungseid«.Auf Florian Porths (CDU) Frage ergab sich, dass ein weiteres geologisches Gutachten zu einer möglichen Kontaminierung erforderlich sein wird, da sich auf dem Gelände ein Steinbruch und eine Deponie befanden.