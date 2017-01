Magische Momente mit Glitzer

Selber entwickelt haben die vier Mädchen ihre Zaubershow »Magic Moments«.

Der Mix aus Zaubertricks, Artistik und Elementen aus der rhythmischen Sportgymnastik wurde von Jung und Alt ebenso stürmisch gefeiert wie die Tanzshow der beiden »Glitter Girls« Kaja Redding und Jacqueline Krüger. Auch die beiden Mädchen hatten sich den Tanz selbst ausgedacht und wurden von Kinderkarnevalsabteilungsleiterin Mariele Zobel und David Kliem betreut.Die dritte Premiere der Nachwuchsshow war der Auftritt der erst fünf Jahre alten Johanna Mandel als Nachwuchs-Funkenmariechen. Immer wieder schaute Johanna zu ihrer Trainerin Mareike Schultheis, die neben der Bühne mittanzte. Nicht enden wollte der Beifall für das Nachwuchstalent.»Das ist doch spitze«, meinte Sitzungspräsidentin Annalena Schreitz, die nicht nur das Bönstädter Kinderprinzenpaar Jakob I. und Janine I. begrüßen konnte. Gekommen waren auch das Prinzenpaar der Erbstädter Nachteulen, deren Bubenballett mit einer bayerischen Tanzshow begeisterte.Trotz ihres Präsidentenamts war Annalena Schreitz auch auf der Bühne aktiv, unter anderem in der Showtanzgruppe Konfettis (Einstudierung Alexander Voss, Daniela Suppes und Stephanie Dörr), die in tollen Kostümen das Thema »Feuer und Eis« tänzerisch auf die Bühne brachte. Zusammen mit Freundin Michelle Weitzel stieg sie in die Bütt. Die beiden erzählten locker aus ihrem doch so schweren Familien- und Schulleben, was immer wieder zu Uiuiui-Gesängen führte. Erstmals tanzten gleich drei Garden: Den Auftakt machte die neue kleine Garde mit Mädchen im Alter von vier bis sechs Jahren (Einstudierung Stephanie und Lukas Dörr und Natalie Schenk). Die Kleinen kamen nicht ohne Zugabe von der Bühne ebenso wie die Mittlere Garde (Einstudierung Daniela Suppes, Stephanie Dörr und Felizitas Friedel) und die Große Garde (Einstudierung Yvonne Jung, Mariele Zobel und David Kliem).Auch der Elferrat legte eine flotte Sohle aufs Parkett. Schon fester Bestandteil in der Kindersitzung sind der flotte Tanz von Funkenmariechen Marie Zobel (10 Jahre, Einstudierung David Kliem) und der Showtanz der Red Diamonds (Trainer: David Kliem und Mariele Zobel), die als tanzende Jockeys über die Bühne »ritten«, während das Bubenballett (Einstudierung Jenni Relli und Mirijam Schad) als Soldaten Tanz-Drill demonstrierte. Nach den Dankesworten von Mariele Zobel endete die Sitzung traditionell mit dem »Gickellied«. (Fotos: lod)