Spielhalle überfallen: 15-Jähriger soll Haupttäter sein

Nidda (pob). In der Nacht zum Freitag ist eine Spielhalle in Nidda ausgeraubt worden. Noch in der Nacht konnte die Polizei vier Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um junge Männer aus Nidda und Ranstadt. Der Haupttäter soll gerade einmal 15 Jahre alt sein.