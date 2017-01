Ein echter Kumpeltyp: Matthias Möller hat in der Betreuung von jugendlichen Flüchtlingen als Teil des Projektes »Neustart« mit 57 Jahren seine Passion gefunden. (Foto: phk) © Philipp Kessler

Bis dahin war es jedoch ein steiniger Weg. Matthias Möller war lange selbstständig als Handwerker rund um Hungen tätig, ehe er Insolvenz beantragen musste. Dazukam die Trennung von seiner Partnerin und mit ihr auch von seiner inzwischen zwölfjährigen Tochter. Nach zwei Jahren Arbeitslosigkeit der nächste Tiefschlag: Schlaganfall. Als er eines Abends zu Bett gehen will, fühlt er sich innerlich aufgewühlt, erzählt er. Beim Milchholen verliert er die Kontrolle über seine linke Seite, ihm wird übel. Er ruft den Notarzt und robbt zur Haustür, um sie für die Helfer zu öffnen. Zwei Monate sitzt er anschließend im Rollstuhl. »Ich musste neu laufen lernen und habe heute noch wenig Gefühl in der linken Seite. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen«, erzählt er. Doch seinen Beruf wird er nie mehr ausüben können, Kraft und Gelenkigkeit fehlen. »Das war eine schmerzhafte Zeit, weil ich meine Tochter kaum gesehen habe«, sagt er über die zweijährige Genesungsphase. Doch sein Vorbild gibt ihm Kraft: »Ich habe mich an einen Freund erinnert, der mit Mitte 30, als seine Freundin gerade schwanger war, durch einen Arbeitsunfall querschnittsgelähmt wurde. Er ist nie am Leben verzweifelt. Ich wollte kein verbitterter alter Mann werden.« Also kämpft sich Möller zurück ins Leben. Frührente kommt für ihn nicht infrage. »Mir ist in den zwei Jahren bereits die Decke auf den Kopf gefallen.« Sein Umzug von Florstadt nach Wallernhausen erweist sich als Glücksfall, denn bereits beim ersten Besuch in der Arbeitsagentur Büdingen bekommt er ein Angebot – das Projekt »Neustart«.»Ich hatte anfangs Zweifel, dass es nur darum ging, mich aus der Statistik rauszuhaben, doch das war schnell vorbei«, erinnert er sich. Einen Monat können er und andere Bewerber in die verschiedenen Arbeitsbereiche der Behindertenhilfe hineinschnuppern. Schließlich wird er aus vier Bewerbern auf die Stelle für die Flüchtlingsarbeit genommen. »Die Arbeit hier ist gut für mein Selbstbewusstsein, außerdem habe ich das Gefühl, dass ich mir mein Geld auch wirklich verdient habe. Ich merke richtig, wie ich aufblühe«, sagt Möller. »Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich hier sein darf.« War es anfangs noch meist die Hausaufgabenbetreuung, so sei er mittlerweile immer mehr ins Team integriert. Er begleitet die Jugendlichen zu Terminen bei Ärzten, beim Jugendamt oder der Bank, schaut, dass Aufgaben wie Putzen und Kochen erledigt werden, und sorgt dafür, dass nachts die Bettruhe eingehalten wird. Und er gibt ihnen vor allem eines: Zeit. »Man darf nie vergessen, was diese Jugendlichen teilweise schon alles gesehen oder erlebt haben. Man merkt bei vielen, dass sie nur wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Wenn ich da an meine eigene Tochter denke, dreht sich mir der Magen um«, sagt der gebürtige Lißberger. Wie alle anderen arbeitet er im Schichtsystem, hat außerdem drei bis vier Jugendliche, um die er sich als Bezugsbetreuer besonders kümmert.»Sie möchten alle gerne so schnell wie möglich eine Ausbildung beginnen, aber bei den meisten reicht es von den Deutschkenntnissen noch nicht für einen Hauptschulabschluss«, berichtet Möller. »Sie sind dann schnell enttäuscht. Ich versuche ihnen dann zu erklären, dass sie geduldiger sein müssen.« Denn genau hier sieht er die Vorteile seines Alters. Er sei mit seiner Lebenserfahrung einfach etwas gelassener und toleranten. »Ich habe bis zur Geburt meiner Tochter immer in WGs gelebt, wurde selbst früher als asoziale Randgruppe bezeichnet. Vielleicht bin ich deshalb Ausländern einfach näher«, sagt er. »Ich gehöre zu einer Generation, die darum gekämpft hat, Deutschland toleranter und vielfältiger zu machen. Darauf bin ich stolz, denn Deutschland hat sich aus meiner Sicht positiv entwickelt.«Der nächste Schritt dazu ist eine Weiterbeschäftigung. »Ich würde gerne hier bleiben«, sagt Möller. Damit seine Chancen steigen, möchte er sich zunächst seine Lebenserfahrung als Qualifikation für eine Tätigkeit im sozialen Bereich anerkennen lassen, auch eine berufsbegleitende Ausbildung an der Erzieherschule kann er sich vorstellen, denn »in der Arbeit mit Flüchtlingen oder Schwererziehbaren könnte ich meine Lebenserfahrung sinnvoll einbringen«.