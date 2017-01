Verärgert über Raser

Viele Bürger haben Interesse an der Sitzung des Klein-Karbener Ortsbeirats (o.). Der Ortsbeirat (v. l.) Brigitte Ridder, Christian Neuwirth, Michaela Jörg und Reinhard Wortmann) mit Stadtrat Jürgen Hintz. (fkl) © Franziska Klinger

Der Ortsbeirat Klein-Karben möchte, wie der Ortsvorsteher den anwesenden Bürgern erläuterte, die nächsten Daten der Geschwindigkeitsmessung und Verkehrszählung abwarten, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. »Außerdem wollen wir ein mobiles Blitzgerät beantragen, dessen Position man ändern kann«, erklärte Ortsvorsteher Wortmann.Auch Am Breul werde gerast, berichtete eine Anwohnerin. Des Weiteren sei eines der Einbahnstraßen-Schilder bei der Uhlandstraße von Büschen eingewachsen. Darum will sich der Ortsbeirat kümmern.Ebenfalls zahlreiche Anwohner der Büdesheimer Straße nutzten die Sitzung, um sich über Raser zu beschweren, die bei entgegenkommenden Autos statt anzuhalten einfach über den Bürgersteig fahren und damit Fußgänger gefährden würden. Auch in diesem Fall sprach sich der Ortsbeirat für eine Geschwindigkeitsmessung aus. Nach Erhalt der Ergebnisse werde man dann über mögliche Handlungsmaßnahmen wie etwa versetzte Parkbuchten oder Bremsschwellen diskutieren, kündigte Ortsvorsteher Wortmann an. Bezüglich des versetzten Parkens am Selzerbachweg, wo das Durchkommen für landwirtschaftliche Fahrzeuge manchmal schwierig ist (die WZ berichtete), hofft der Ortsbeirat weiterhin auf eine partnerschaftliche Lösung. »Ich finde es gut, dass dieAnwohner für das Thema sensibilisiertwurden und hoffe, dass wir das so gemeinsam lösen können«, sagte ein betroffener Landwirt.Um außerhalb liegende Höfe besser postalisch zu erfassen, sprach sich der Ortsbeirat dafür aus, ihnen statt der Bezeichnung»außerhalb« den Straßennamen der Straße, die zum Hof führt, und die entsprechende fortlaufende Nummer als Adresse zu geben.