Sparda-Bank schließt Karbener Filiale

Der Direktor der Unternehmenskommunikation bei der Sparda-Bank Hessen, Peter Hoffmann, sagte, die 2001 eröffnete Filiale in Karben werde »voraussichtlich im Sommer 2017 geschlossen«. Dort werden zurzeit rund 2400 Kunden mit aktivem Gehaltskonto betreut. Die Zahl sei seit Jahren stabil.Zur Begründung gibt Hoffmann an, dass der Standort in der Rathausstraße 37 »an Attraktivität verloren habe« und »weniger stark frequentiert« werde. Seitens der Zentrale wurde aber zugesichert, dass ein Geldausgabeautomat in Karben erhalten bleibe, »allerdings an einem anderen, zentralen Standort«.Dass man bei der Sparda-Bank die Karbener Filiale schon fast geschlossen hat, zeigt sich am Filial-Verzeichnis der Bank im Internet. Dort sucht man Karben vergebens.Auf die Frage, an welche Filiale sich die Kunden künftig wenden können, heißt es seitens der Zentrale: »Die Kunden werden, deren Einverständnis vorausgesetzt, zukünftig in der Filiale in Bad Vilbel betreut. Diese Filiale wurde erst vor wenigen Jahren eröffnet und ist nach modernen Gesichtspunkten eingerichtet und organisiert. Selbstverständlich können die Kunden auch jede andere Filiale der Sparda-Bank Hessen nutzen, um Beratung oder Service in Anspruch zu nehmen – neben der Filiale in Bad Vilbel, der einwohnerstärksten Stadt des Wetteraukreises, sind dies vor allem Filialen in Frankfurt, Bad Homburg oder Friedberg.«Zudem bestehe auch die Möglichkeit, die digitalen Angebote der Bank in Anspruch zu nehmen.Betroffen von der Schließung sind lediglich zwei Angestellte. Ein Mitarbeiter wechsele in den Internet-Vertrieb, eine Stelle, auf die er sich beworben hatte, und die Mitarbeiterin wird in die Filiale Bad Vilbel wechseln.