Bürgermeister Guido Rahn (2. v. r.) hat ein Gastgeschenk für Dieter Althaus (M.). Hier mit Landtagspräsident Norbert Kartmann (l.), CDU-Stadtverbandsvorsitzendem Mario Beck und Landtagsabgeordnetem Tobias Utter (r.). (Fotos: jwn) © Jürgen W. Niehoff

Die Zustimmung zur Politik im Rathaus durch die Bevölkerung war einer der drei Punkte, die Beck als Höhepunkte des politischen Handelns auf lokaler Ebene bezeichnete. Die beiden anderen Themenbereiche waren die Fertigstellung der Nordumgehung »nach gut 40 Jahren Überzeugungsarbeit und Planung« sowie die Rückkehr zu einem ausgeglichenen städtischen Haushalt. »Jetzt haben wir nicht nur die Fesseln des Landes bezüglich der Schutzschirmbestimmungen hinter uns gelassen, sondern sogar schon ein Plus von acht Millionen Euro erwirtschaftet, die wir gleich wieder in Infrastrukturmaßnahmen investieren werden«, sagte Beck.Sehr zufrieden über die Wahlergebnisse äußerte sich auch Bürgermeister Rahn. »Deshalb gleich zu Beginn des neuen Jahres: So macht die Arbeit im Rathaus Spaß, und so werde ich auch weitermachen«, verkündete er unter dem Beifall der Anwesenden. Sein Hauptaugenmerk in diesem Jahr gelte dem Innenstadtausbau und der Sanierung der Bahnhofsstraße in Groß-Karben sowie der Fortsetzung der Nidda-Renaturierung.Weg von der städtischen und hin zur Gesellschaftspolitik führte der anschließende Vortrag Dieter Althaus (CDU), der ehemalige thüringische Ministerpräsident und Gastredner des Abends. »Wie gestaltet man in aufregenden, aber auch aufgeregten Zeiten Politik?«, lautete seine Eingangsfrage. Und als Antwort nannte er Geradlinigkeit und vor allem Standhaftigkeit. Nicht die Fahne in den Wind hängen und fortwährend die eigenen Standpunkte wechseln, sondern die einmal gefasste Entscheidung auch bis zum Ende verfolgen. Als Beispiele aus der Geschichte nannte Althaus das Durchsetzen der sozialen Marktwirtschaft durch Ludwig Erhard trotz heftiger Proteste bei Gründung der Bundesrepublik. Ein weiteres Beispiel sei die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 1989. Auch da habe Helmut Kohl mit der CDU heftige Widerstände in Westdeutschland überwinden müssen, »weil die ehemalige DDR abgewirtschaftet hatte«.Althaus ist der Überzeugung, dass Solidarität umso leichter falle, wenn es einem wirtschaftlich gut gehe. Das gelte auch für die Flüchtlingsfrage. Die wäre in diesem Umfang nie entstanden, wenn die reichen Länder nicht ihre Unterstützung für die Flüchtlingscamps in den Krisengebieten drastisch gekürzt oder sogar eingestellt hätten. Althaus kritisierte in dem Zusammenhang zwar nicht direkt die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und die Öffnung der Grenzen im Herbst 2015, aber »man hätte vieles anders und besser machen können«, gestand der ehemalige Ministerpräsident ein. Beispielsweise hätte man den Zugang der Flüchtlinge besser kontrollieren können, um so gleich an der Grenze die Asylsuchenden von den Wirtschaftsflüchtlingen oder Kriminellen trennen zu können. Schließlich gehe es um »die Wahrung unserer Gesellschaftsordnung« und die würde vor allem durch die Infragestellung unseres Wertesystems in Frage gestellt. Weil aber nur derjenige Flüchtlingen Hilfe bieten könne, der in einem gefestigten und wirtschaftlich gesunden Gebiet lebe, forderte Althaus eine stärkere Absicherung der Grenzen. »Und zwar der Außengrenzen, damit wir weiterhin ein offenes und freizügiges Europa erhalten können«, sagte Althaus. Nicht gegenseitiges Abschotten, wie dies die Populisten nun auch in Europa forderten, sondern ein vereintes Europa mit allerdings sicheren Außengrenzen sieht Althaus als Lösung für die Zukunft.