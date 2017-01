Zugang zum Bahnhof Eschersheim: zugewachsen und gesperrt. Die Fahrgäste müssen einen Umweg laufen. © Holger Pegelow

Alle sind sich einig: Hier muss etwas getan werden. Eine kleine Hoffnung auf bessere Bahnhöfe gibt es. Im ersten Ausbauabschnitt zwischen Bad Vilbel und Frankfurt-West sollen im zweiten Halbjahr die Arbeiten beginnen. Die Rodungen haben auf Bad Vilbeler Gemarkung jetzt begonnen. In der verlängerten Berliner Straße, Ecke Berkersheimer Weg, hat ein Bagger die ersten Sträucher und das erste Gestrüpp beseitigt. »Vegetationsarbeiten« nennt die Bahn das in ihrer gestrigen Pressemitteilung. Bis zum 28. Februar soll das Baufeld zwischen Bad Vilbel und dem Nordkopf des Westbahnhofs freigemacht werden, damit dort die Erweiterung von zwei auf vier Gleise stattfinden kann. Der Auftakt der Arbeiten hat für die Stadt Bad Vilbel einen hohen Symbolwert. Erster Stadtrat Sebastian Wysocki sagt: »Es ist schön, dass die vorbereitenden Arbeiten für den viergleisigen Ausbau begonnen haben.« Das sei ein Startschuss für den Ausbau der Main-Weser-Bahn.Das sieht man auch bei der Bahn so, sprecher Thomas Bischoff sagt aber einschränkend: »Die Arbeiten finden ausschließlich auf Grundstücken der Deutschen Bahn AG statt.« Diese Aussage hat ihren Grund: Denn im Herbst letzten Jahres hatten direkte Anlieger auf einer Versammlung der Ausbaugegner »Ba(h)nane« Widerstand angekündigt und sich geweigert, ihre Grundstücke zu verkaufen (die WZ berichtete).Derweil hat die DB entlang des Abschnitts die Signaleinrichtungen ergänzt, um während der Bauarbeiten einen sogenannten Wechselbetrieb zu ermöglichen. Abschnittsweise werden Gleise gesperrt und die Züge wechselseitig auf das Gegengleis geleitet.Für diese Arbeiten sieht man sich im Recht, schließlich bestehe zwischen Bad Vilbel und Frankfurt-West Baurecht. Wie sie weiter mitteilt, laufen die Ausschreibungen für die Hauptbauarbeiten der ersten Baustufe bereits seit Dezember 2016, der eigentliche Baubeginn sei für das zweite Halbjahr 2017 vorgesehen.Gebaut werden soll fünf Jahre lang. Für Bad Vilbel-Süd ist der Bau einer Fuß- und Radwegeunterführung und eine Erhöhung der Bahnsteige vorgesehen. Die jetzige Überführung wird abgerissen. Und Eschersheim wird modernisiert: Die Station erhält laut Bahn einen Aufzug zur Maybachstraße, dorthin also, wo die S-Bahn-Pendler in U-Bahnen und Busse umsteigen, die Treppe und Außenbahnsteige sollen komplett neu gebaut werden. 2022 soll nach jetzigem Stand alles fertig sein.Danach beginnt die zweite Ausbaustufe, in der Karben ist. Die Modernisierung des Bahnhofes ist nicht vor 2023 vorgesehen (siehe Artikel unten).