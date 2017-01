»Schosch« Kovusiadi (l.) und Stephan Kuger in der Rendeler Kirche. (Foto: pv) © pv

Wie immer beschäftigte sich auch dieser letzte etwas andere Gottesdienst des Jahres, der von Pfarrer Kaarlo Friedrich und Stephan Kuger vom Kirchenvorstand gestaltet wurde, mit einer Facette der Flüchtlingsthematik. Einleitend beschrieb Pfarrer Friedrich Altes und Neues Testament als fortwährende Geschichte von Vertreibung und Ankommen, angefangen bei Adam und Eva über Abraham bis zum Asyl der heiligen Familie in Ägypten. Kuger beschrieb seine Beobachtung, dass Wirtschaftsflüchtlinge in der gegenwärtigen Debatte zunehmend verteufelt würden. »Ist es verwerflich, seiner Familie ein Leben ohne Hunger und mit einer Zukunft ermöglichen zu wollen?« Er erinnerte daran, dass das sogenannte Wirtschaftswunder in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ohne die 14 Millionen Wirtschaftsflüchtlinge, die »Gastarbeiter« genannt wurden, nicht zu stemmen gewesen wäre und dass die 2,5 Millionen Gebliebenen und ihre Nachkommen Deutschland nachhaltig bereichert hätten.Als Gast war »Schosch« Kovusiadi, der fast blinde griechische Wirt der Rendeler Gaststätte »Zum Bauer«, mit seiner Tochter gekommen. Er erzählte von seinem Ankommen in Deutschland als Jugendlicher und dem vergeblichen Versuch, später in Griechenland wieder Fuß zu fassen. Schließlich sprach er über seinen Entschluss, sich endgültig in Rendel niederzulassen und die zuvor gepachtete Gaststätte zu übernehmen. »Ich fühle mich als Rendeler, weil ich hier mein Lebensumfeld aufbauen konnte und wegen der Kartoffel und dem guten Kranewasser«, sagte der Wetterauer Grieche und: »Ich wünsche mir einen europäischen Pass, entweder machen wir Europa oder nicht.«Viele Fragen schlossen sich an: Die Tochter erinnerte sich, dass die vier in Deutschland geborenen Kinder der Kovusiadis darunter gelitten hätten, zwischenzeitig wieder in das fremde Griechenland zurückgekehrt zu sein, und gab eindrückliche Einblicke in das Leben zwischen zwei Welten. »Unsere Kinder wird das hoffentlich erspart bleiben.« Nach Fürbitten, Vater unser und Segen blieb bei vielen Besuchern Hochachtung davor zurück, mit welcher Kraft Kovusiadi sein ganzes Leben für das Wohl seiner Familie gekämpft und gearbeitet hat.