Die winterlichen Straßenverhältnisse haben die Karbener Stadtbusse morgens aus dem Takt gebracht. © Holger Pegelow

Aber auch auf Karbens Hauptstraßen bewegte sich die Blechlawine nur Stück für Stück. Es sei in der Bahnhofstraße wieder Verkehr wie früher vor der Eröffnung der Nordumgehung gewesen. Beim Busunternehmen vermutet man, dass viele Autofahrer nicht die Autobahn nutzen wollten und durch die Stadt gefahren sind. Für rund zwei Stunden sei der Fahrplan »aus dem Takt gekommen«. Am Vormittag waren die Busse wieder pünktlich, im Gegensatz zur S 6, die um 10.58 Uhr mit 20 Minuten Verspätung gemeldet wurde.Solche Probleme hat man derweil in der Nachbarstadt Bad Vilbel nicht. Dort blieben die Busse streikbedingt auch am Dienstag im Dortelweiler Betriebshof. Der Vilbus-Beauftragte der Stadtwerke, Marc Hebbel, zur WZ: Der Streik sei unbefristet. Und bisher habe man keine Information, wie lange er andauern werde. Aktuelle Informationen enthält die VilbelApp unter dem Punkt »Vilbus Tracking«. Integriert sind die Abfahrtszeiten der S-Bahnen und der Regionalbahnen, die an den Bahnhöfen in Bad Vilbel halten.