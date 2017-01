Für die Okarbener ist ihre Kirche die schönste der Wetterau. © Sybille Ullrich

Auf diese Weise haben viele Orte einen besonderen Bezug zur Reformation. Okarben hat die Chance, diese Geschichte nun weiter hinauszutragen, denn der Lutherweg 1521 führt durch den Ort und wird den einen oder anderen Pilger in die Kirche locken.Dabei können die Gäste, die auf den Spuren Luthers unterwegs sind, in Okarben noch einiges mehr über die Geschichte erfahren. Der Ort kann auf Ursprünge als Römerkastell zurückblicken. Bereits etwa 80 Jahre vor unserer Zeitrechnung gründeten die Römer ein Kastell. Dieses war seinerzeit doppelt so groß wie die Saalburg.Erst etwa eintausend Jahre später wird Okarben in einer Urkunde von 1240 im Kloster Lorsch erwähnt. Die Steine des Kastells wurden für Häuser verwendet und an der Stelle des römischen Sitzes des Lagerkommandanten wurde eine achteckige Marienkapelle errichtet. Das Datum ihrer Erbauung ist unbekannt, doch stammt sie wahrscheinlich aus dem 11. Jahrhundert. Diese achteckige Kapelle wurde im 30-jährigen Krieg schwer beschädigt und zwischenzeitlich als Pferdestall und Unterkunft genutzt. Reste sind erhalten geblieben. Beispielsweise die zwei Fresken hinter der Orgel der Okarbener Kirche. In jener Kapelle war der rebellische Genßkrack als erster evangelischer Pfarrer tätig.Die ältesten Kirchenbücher beginnen mit dem Jahr 1629, als Okarben etwa 300 bis 400 Einwohner zählte. Da 1626 die Pest in der Gegend wütete und der damalige Pfarrer daran starb, ist anzunehmen, dass die Zahl der Einwohner zuvor höher war. 1706 wurde mit der Erweiterung der Kapelle zum Saalbau begonnen, in dem ab 1708 erste Gottesdienste abgehalten werden konnten. 1709 wurde die Kirche eingeweiht.