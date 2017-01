Mit diesem Bild wirbt der Foto Club Karben für seinen Jugendwettbewerb, bei dem zum Thema Kommunikation Motive eingereicht werden können. © pv

Viele Jugendliche gibt es in den Reihen der Fotobegeisterten aber nicht. »Dennoch wollen wir sie für unser Hobby begeistern«, sagt König-Amann. Gerade im Hinblick auf die alljährlich im März stattfindenden Fototage wird dieser Wettbewerb veranstaltet. Denn zu den Stellwänden sollen auch Nachwuchsfotografen sehenswerte Motive beitragen.Der Wettbewerb steht immer unter einem Motto. Diesmal lautet es: Kommunikation. Dazu heißt es in der auf der Homepage des Vereins veröffentlichen Ausschreibung: »In dieser ursprünglichen Bedeutung ist eine soziale Handlung gemeint, in welche mehrere Menschen (allgemeiner: Lebewesen) einbezogen sind. Im übertragenen Sinn bedeutet Kommunikation den Austausch oder die Übertragung von Informationen mit Hilfe von Sprache, Zeichen oder Signalen. Der zunehmende Einfluss von Kommunikations-Technologie führte dazu, dass auch technische Aspekte in den Kommunikationsbegriff eingingen, wie beispielsweise die »Verbindung von Geräten« oder die »Signalübertragung«. Bildlich darstellen lässt sich Kommunikation auf vielfältige Weise. Hierzu einige Beispiele: das Fotografieren von Personen im Gespräch, ein Arbeitsplatz im Callcenter oder ähnliches, ein Vortragender am Rednerpult, Diskussionsrunden, Jugendliche mit Smartphone am Ohr oder beim ›Whats-appen’. Auch in der Tierwelt wird kommuniziert, wie wenn ein Vogel Warnrufe ausstößt. Technische Geräte, welche der Signalübertragung dienen, lassen sich ebenso in die Fotografie einbeziehen, wie Head Sets, Telefone, Tastaturen, Router, Sendemasten. Sinnbildlich lassen sich auch Verkehrs- und Hinweisschilder, Graffiti, alte Wandmalereien oder Grabesinschriften, also alles was einer Mitteilung dient, fotografisch abbilden. Der Fantasie und der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.«»Der Wettbewerbsaufruf erfolgte bereits vor Weihnachten, damit die Jugendlichen, die eine Kamera geschenkt bekommen haben, sich beteiligen können«, sagt König-Amann. Bei ihren beiden Enkelinnen ist das bereits passiert. »Die beiden arbeiten mit großen Spiegelreflexkameras«, freut sich die Vorsitzende. Aber auch, wer nur eine kleine Kamera habe, könne natürlich teilnehmen. »Die kleinen Apparate sind auch lichtstärker, in manchen Situation sind sie besser.« Die jugendlichen Teilnehmer müssen zwischen acht und 18 Jahre alt sein. Ihre Bilder können sie bis Ende Februar einreichen. Die Bekanntgabe der Sieger soll als Programmpunkt der Fototage erfolgen, die in diesem Jahr vom 17. bis 19. März im Bürgerhaus Okarben organisiert werden. Mehr Infos unter www.fck-jugendwettbewerb.info.Vor den Fototagen, über die noch eine gesonderte Ankündigung erfolgt, wird am4. Februar im evangelischen Gemeindehaus in Klein-Karben eine Ausstellung eröffnet. Gemeinsam mit St. Michaelis haben Foto Club-Mitglieder einen Kalender erstellt. 25 Motive davon sind auf dem Kalender für 2017 abgedruckt. »Aber es waren so viele schöne Motive da, dass wir uns entschlossen haben, eine Ausstellung zu machen«, erklärt König-Amann. Es handelt sich um themenbezogene Motive aus dem Jahr 2016, die das Gemeindeleben in St. Michaelis widerspiegeln.Ein weiteres, öffentlich nicht bekannt gemachtes Projekt, hatten die FCK-Mitglieder und die Mitglieder des Fotoclubs Büdingen mit der Sparkasse Oberhessen zusammen. Hier haben die Karbener vier Motive zum Kalender 2017 der Sparkasse beigetragen.Dagegen mussten die Karbener Fotografen ein Projekt im wahrsten Wortsinn beerdigen. Der frühere Verleger des Morlant-Verlages, Walter Sülberg, wollte ein neues Karben-Buch herausgeben. Aufgrund seines überraschenden Todes kommt das laut König-Amann jetzt nicht mehr zustande.