Der RMV wirbt für seine Schnellbuslinien auch am Karbener Bahnhof. © Holger Pegelow

Beim Einstieg bestellt der Testfahrer einen Fahrschein nach Ober-Erlenbach Hessenhalle. Immerhin, der Fahrer weiß zumindest, dass seine Buslinie in dem Bad Homburger Stadtteil zwei Haltestellen anfährt und dort zwei Tarifzonen verlaufen. 2,60 Euro sind fällig, andernfalls wären es 3,15 Euro gewesen. Zwei Minuten später ist auch das Wechselgeld herausgegeben, das Ticket ausgedruckt, es kann losgehen – mit Verspätung. Auf dem Zielanzeiger im Innern leuchtet »Berufsbildungswerk« auf, das ist der nächste Halt. Aber dort steigt weder jemand aus noch ein, der Bus fährt weiter. Dann geht es über die Kreisstraße nach Petterweil, immer noch Zielanzeige Berufsbildungswerk.Kurz vor der Sporthalle betätigt der Fahrer seinen Fahrscheincomputer. An der Sporthalle steigt eine Seniorin ein und löst ein Tagesticket nach Bad Homburg, das geht schnell, aber der ausgedruckte Ticketpreis von 9,30 Euro ist zu hoch: 6,15 Euro wären korrekt gewesen. Dafür tönt aus den Lautsprechern eine Haltestellenanzeige: »Ober-Erlenbach/Erlenbach-Halle«. An der zweiten Petterweiler Haltestelle eine weitere Seniorin. Nun wird es kompliziert, denn die Dame möchte nach Kronberg, aber von dort aus mit der S-Bahn zurück nach Frankfurt. Der Fahrer bittet sie Platz zu nehmen und fährt zunächst weiter. Über die Kreisstraßen geht es in Richtung Ober-Erlenbach. Zwischendurch gießt sich der Fahrer aus seiner Thermoskanne einen Kaffee ein und greift dann nach vorne. An der großen Frontscheibe liegt eine mehrere Seiten lange Liste, auf der alle Haltestellen mit Zielnummern eingetragen sind. Denn ohne Nummern gibt es kein Ticket. In Ober-Erlenbach hat die Frau noch immer keinen Fahrschein, dafür stoppt der Schnellbus kurz hinter dem Ortseingangsschild. Entgegenkommt ein Bad Homburger Stadtbus der Linie 2. Die Fahrer kennen sich, die Fenster werden heruntergekurbelt, ein kurzes Händeschütteln, ein paar Worte, dann geht es weiter. Ankunft in Ober-Erlenbach: Fünf Minuten später als laut Fahrplan.Das ist für den Testfahrer gar nicht schlecht, denn er möchte gegenüber in den Gegenbus einsteigen, der ihn wieder nach Karben zurückbringt. Planmäßige Abfahrt: 9.35 Uhr. Klasse! Der »127er« biegt Schlag fünf nach halb um die Ecke. »Einmal Karben Bahnhof«, bittet der Redakteur um einen Fahrschein. »Macht 3,15 Euro«, erklärt der Fahrer, der das Ticket schon in der Hand hält. Aha, einer von der schnellen Truppe, denkt sich der Testfahrer. Das wird gewahr, als der Gas gibt. Kräftig beschleunigt er seinen Bus durch die engen Straßen des Bad Homburger Vororts. Immerhin erfahren die rund zehn Fahrgäste, dass sie in der X27 sitzen. Innen wird die Linienbezeichnung korrekt angezeigt, außen bleibt es bei 127. Also, muss doch irgendwo im Bordcomputer ein X versteckt sein, das sich vor die 27 eintippen lässt. Der Fahrer kommt dank seines flotten Fahrstils pünktlich in Petterweil an, an der Haltestelle »Alte Heerstraße« steigt ein junger Mann zu, an der Sporthalle eine komplette Kindergartentruppe samt Betreuerinnen. Jetzt fährt der Busfahrer etwas verhaltener, kommt aber pünktlich am Bahnhof an.Später müssen noch Fotos gemacht werden, der Redakteur wartet und wartet auf den nächsten Bus. Es ist kalt, der 127er hat Verspätung. Im Gewerbegebiet kommt er neun Minuten zu spät an. Macht nix, ist eh niemand mehr drin.