Herbert Klug hat sich für das Pressefoto nochmals in den Roggauer Liesel-Kreisel gestellt, den er mit umgestaltet und dann jahrelang gehegt und gepflegt hat. (Foto: pe) © Holger Pegelow

Zweimal pro Woche macht er Sport bei den »Jedermännern«, zudem läuft er im Wald und fährt längere Strecken mit dem Fahrrad. Sein nächstes größeres Projekt: »Mein Sohn hat in Kroatien ein Segelboot. Ich willSegeln lernen.« Wasser scheint ohnehin sein Element zu sein: 20 Jahre gehörte er dem Tauchclub Bad Nauheim an, war aktiver Taucher. »Jetzt mache ich das nicht mehr.« Also will er im Sommer nicht unter, sondern auf dem Wasser sein. »Wenn man gesund bleiben will, muss man Ziele haben«, erklärt Klug seine neue Idee. Fast wäre bei der lebendigen Aufzählung all dieser Aktivitäten in Vergessenheit geraten, was der eigentliche Besuchsanlass der WZ bei dem rüstigen Rentner ist. Der hat zum Jahresende nämlich die Pflege des Liesel-Kreisels an der Ortseinfahrt aus Richtung Groß-Karben abgegeben. An die Anfänge erinnert er sich noch sehr genau. »Die damalige SPD-Regierung hat alles schleifen lassen.« Der 1999 gebaute Kreisel, mit dem das Neubaugebiet Bindweidring angeschlossen wurde, hatte nach Meinung von Klug alles andere als schön ausgesehen. »Da war alles flach, das hatte keine Struktur«, erinnert er sich an das Jahr 2011. Da hat er mit CDU-Bürgermeister Guido Rahn gesprochen, der ihm »jegliche Hilfe zugesagt« habe und dann »die Ärmel aufgekrempelt«.Ein paar weitere Helfer hatte Klug ebenfalls, die zum Teil aus dem Heimat- und Kulturverein kamen. »Aus dem Taunus haben wir sieben, acht Tonnen Steine geholt. Von der Kompostierungsanlage aus Ilbenstadt haben wir Erde hergefahren und dann einen Hügel aufgeschüttet. Dann haben wir noch etliche Pflanzen eingesetzt.« Mit der Zeit sei da ein richtiges Biotop entstanden. »Wir haben wilde Bienen dort. Und einen Hasen, der ein Junges aufziehen wollte, habe ich dort auch gesehen.« All das sei so schön gelungen, »dass die Leute gekommen sind und gefragt haben: Können Sie unseren Garten auch so schön machen?«.Zusammen mit seiner Frau Doris hat Herbert Klug den Kreisel über sechs Jahre gehegt und gepflegt. Doch Anfang vergangenen Jahres reifte dann in dem rührigen Unruheständler doch der Entschluss, wenigstens diese Aufgabe abzugeben. »Ich habe das dem Bürgermeister gesagt.«Nun pflegen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes, der Gartenabteilung, den Innenbereich des Kreisels am Ortseingang. »Und sie machen das gut«, freut sich der 76-Jährige. Für sein immerwährendes Engagement, übrigens auch im heimischen Naturschutzbund, hat der Schaffer vor dem Herrn zwar (noch) keine Urkunde erhalten. Aber bei einem CDU-Neujahrsempfang im Bürgerhaus Petterweil habe ihn der Bürgermeister »vor allen Gästen gelobt«, freut sich Klug. Und das, sieht man ihm an, hat ihn ein wenig gerührt.