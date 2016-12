Eine Fahrt in den Stadtbussen kostet ab 2017 nur noch einen Euro. © Christine Fauerbach

Auf Nachfrage bei einigen Pendlern am Bus- und S-Bahnhof in Groß-Karben erklärten diese einhellig: »Das Angebot hört sich gut an, betrifft uns aber nicht.« Sie alle haben Monatskarten des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), um entweder zur Arbeit oder zur Uni und anderen Ausbildungsstätten nach Frankfurt oder Friedberg zu kommen. Aus diesem Grund werden sie die Einzelfahrscheine im Stadtgebiet nicht nutzen.Eine Busfahrerin erklärte zum neuen Angebot kurz vor Weihnachten, dass sie bisher offiziell noch nicht über den neuen Stadttarif informiert worden sei. Sie habe es von den Fahrgästen erfahren.Jürgen Karl aus Rendel sagt: »Ich wohne seit 30 Jahren in Karben und bin bisher noch nie mit dem Bus gefahren. Ich finde die Idee gut und werde jetzt den Bus auch nutzen um Besorgungen zu erledigen. Im Gegensatz zu mir, nutzen meine Kinder den Bus regelmäßig, um zur Schule oder Arbeit zu fahren. Auch privat nutzen sie den Stadtbus.«Die Rendelerin Dörte Schaar sagt: »Ich finde diese Regelung vor allem für Schüler und Senioren gut. Ich fahre öfters mit dem Bus, aber nicht allein im Stadtgebiet Karben, sondern bis nach Frankfurt. Da kaufe ich dann ein Ticket von Rendel nach Frankfurt. Aus diesem Grund ist das Angebot für mich weniger attraktiv. Wichtiger finde ich, dass der Nachtbus nicht nur bis in die Stadtmitte fährt, sondern auch in die Stadtteile.« »Ich finde, das Vorhaben der Stadt sehr gut. Vor allem auch für Kinder und Jugendliche. Jetzt kann mit demEin-Euro-Bus-Ticket das Mama-Taxi in der Garage stehen bleiben. Ich fahre zur Arbeit mit demAuto. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Bus schneller wäre«, urteilt die Rendelerin Ilona Karl.Bernd Skora aus Groß-Karben berichtet: »Ich fahre selten mit dem Bus. Ich würde ihn mehr nutzen, wenn er abends länger fahren würde. Da ich in der Nähe des Bahnhofs wohne, brauche ich zu Fuß nur fünf Minuten zur S-Bahn. Interessant für mich wäre eine Busverbindung zum Sportplatz oder Dorftreff nach Rendel. Für meine Kinder ist das Ein-Euro-Ticket auf jeden Fall interessant.«