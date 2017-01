Zahnarzt Thien Nguyen hat gleich mehrfach Glück. Seine Familie hilft beim Auspacken der ersteigerten Pakete. (Foto: jwn) © Jürgen W. Niehoff

An diesem Samstagnachmittag waren über 40 Mitglieder zur Versteigerung gekommen. Sobald Bos einen Stern mit einer Nummer nach oben hielt und mit der Versteigerung in 50-Cent-Schritten begann, schnellten die Arme in die Höhe. »Dieter, du musst auch mal in unsere Richtung gucken. Wir wollen auch mitbieten«, machten einige Vereinskollegen auf sich aufmerksam. Doch da die Versteigerung mehr der Unterhaltung als den Gegenständen, die zum Besitzerwechsel anstanden, diente, ernteten auch sie nur Gelächter.Die Silvesterversteigerung hat bei den Angler eine lange Tradition. 1970 hatte sie Lothar Sturm ins Leben gerufen. »Damals saß das Geld noch nicht so locker wie heute, und viele Leute mussten die Mark zweimal umdrehen, bevor sie sie ausgaben«, erinnerte sich Joachim Roß, jahrelang Vorsitzender und derzeit Kassierer. Er ist heute die treibende Kraft hinter dem Vereinsfest. »Es geht dabei nicht um den Erlös der Versteigerung, sondern vielmehr um das Zusammensein.« Aus diesem Grund hatte Sturm seinerzeit mit der Silvesterversteigerung angefangen. Damals gingen am Silvestermorgen viele Jugendliche gemeinsam zum Angeln. Da die Zeit danach bis zur abendlichen Silvesterfeier überbrückt werden musste und zwar mit einem Ereignis, das möglichst wenig Geld kostete, aber trotzdem viel Spaß bereitete, kam Sturm die Idee mit der Versteigerung. Dabei wurden damals wie heute 50 Prozent der zu versteigenden Dinge aus dem Anglerbereich ausgewählt, zum Beispiel Fischfutter, die übrigen 50 Prozent waren Leckereien zum Essen und Trinken oder »Uz-Pakete« (Kärberisch für Nutzloses).Damit Versteigerungsgebot und Päckcheninhalt sich in etwa die Waage halten, saß Roß mit einem Hammer neben dem Auktionator und schlug auf den Gong, sobald ein Gebot den Warenwert erreicht hatte. Dass bei der Versteigerung der Spaß an erster Stelle stand, war anhand der Kommentare und Zwischenrufe aus dem Publikum immer wieder zu spüren. Als nämlich beispielsweise Gerätschaften für das Angeln in den norwegischen Fjorden versteigert wurden und ein junger Mann den Zuschlag bei 15 Euro erhielt, kommentierte dies sofort ein anderes Vereinsmitglied unter dem Gelächter des übrigen Saals mit den Worten: »Du kommst doch über den Nidda-Altarm gar nicht hinaus. Was willst du denn mit Hochseeangelszeug?«Auch wenn am Ende nicht alle ein Päckchen ersteigern konnten, weil in diesem Jahr wesentlich mehr Vereinsmitglieder gekommen waren, als Roß Päckchen vorbereitet hatte, so hatten doch alle ihren Spaß. »Und genau das ist der Sinn dieses Nachmittags«, freute sich Roß.