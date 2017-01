Anke Neckermann zeigt auf eine autofreie Bahnhofstraße. Vor Eröffnung der Nordumgehung hätte es so ein Bild nicht gegeben. (Fotos: pe) © Holger Pegelow

Eleni und Efthiria Charafia wohnen seit 23 Jahren in der Bahnhofstraße 35, dort, wo Christinenstraße und Weingartenstraße in die Bahnhofstraße münden. Eine stark befahrene Region im alten Ortskern also. »Wir merken das morgens und abends deutlich«, sagen sie. Wenn sie um sieben Uhr zur Arbeit fahre, habe sie sich früher in den Stau einreihen müssen. »Heute kann ich fast durchfahren bis zur Gehspitze.« Eleni freut sich schon auf den Sommer: »Dann will ich auch mal bei offenem Fenster schlafen. Das war früher hier nicht möglich.«Mit eher gemischten Gefühlen sieht Anke Neckermann die neue Verkehrssituation. »Es ist hier wesentlich ruhiger geworden. Ich habe schon lange keine Hupe mehr gehört.« Sie erinnert sich noch gut an die Zeit, als sie morgens in ihre »Wollstube« ging. »Da musste ich lange warten, bis ich über die Straße kam«, sagt sie. Zur Mittagszeit herrsche aber etwas mehr Verkehr, weil die großen Werke im Karbener Industriegebiet Schichtwechsel hätten. »Dafür sind viele Lastwagen hier verschwunden.«Allerdings bedeutete die Eröffnung der Nordumgehung für die Geschäftsfrau auch zunächst einen Umsatzeinbruch. »Alle sind erst mal die Umgehung gefahren.« Inzwischen kämen manche aber wieder. Und gut sei der geringere Verkehr auch für die Kunden, die den Hermes-Service nutzen, den sie in ihrem Geschäft anbietet. »Die Leute können auch mal vor meinem Geschäft direkt halten, wenn sie was zu tragen haben.«Sehr zufrieden zeigt sich auch Thorsten Winter, der mit seinem Bestattungsunternehmen in der Bahnhofstraße seinen Stammsitz hat. »Mit Eröffnung der Umgehung hat der Verkehr schlagartig abgenommen. Nun fließt der Verkehr wieder, statt dauernd zu stehen.« Früher habe er für den Weg von seinem Geschäft zum Rathaus 20 Minuten gebraucht, »heute sind es nur noch fünf.«Zudem wirkten sich die Staus früher auch im Geschäft aus: »Im Büro konnten wir schlecht telefonieren, wenn ein großer Lkw mit laufendem Motor davor stand.«