Der Bereich um den Kreuzgass-Brunnen am ehemaligen »Eis-Rei« wird umgestaltet, die Straße saniert. Die Stadt hat dafür jetzt den Zeitplan vorgestellt. (Foto: pe) © Holger Pegelow

Die Stadt ist seit Inbetriebnahme der Nordumgehung Eigentümerin der Straße, denn zuvor gehörte sie dem Land Hessen. Dafür, dass die Straße unsaniert an die Stadt übergeben wurde, zahlt der ehemalige Baulastträger Land rund 300 000 Euro an Ablöse. Ein Stückchen der Ortsdurchfahrt gehörte auch dem Wetteraukreis, nämlich das der Kreisstraße 246. 30 000 Euro erhält die Stadt vom Kreis. Das Gros der Fördermittel stammt aus dem sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), woraus 700 000 Euro fließen. Und die Karbener Stadtwerke zahlen der Stadtkasse rund 100 000 Euro, denn so viel kostet die Wiederinstandsetzung der Fahrbahn infolge der Kanalbauarbeiten. Es fließt also eine Menge Geld in den Stadtsäckel, aber den Löwenanteil von rund 1,6 Millionen Euro muss die Stadt für die Sanierung der Ortsdurchfahrt selber zahlen.Den Auftakt zu einer Fülle von Baumaßnahmen macht die Verlegung des Kanals für das künftige Neubaugebiet »Am Kalkofen«. Los geht es an der Nidda, dann wird der Kanal entlang des Pappelweges verlegt und weiter geradeaus geführt. »Wir warten nur bis der Frost zu Ende ist und dann kann es losgehen«, sagt Bürgermeister Guido Rahn. Bis Mai fressen sich die Bauarbeiten bis zum Schloss Leonhardi vor, dann sind sie quasi im alten Otskern angekommen. Das ist auch der Beginn der Sperrung des Bereichs Bahnhofstraße bis Heldenberger Straße.Auf der monatlichen Magistratspressekonferenz teilten Planer Ekkehart Böing und Bürgermeister Rahn den genauen Zeitplan der einzelnen Abschnitte mit. Die Kanalarbeiten in der Heldenberger Straße dauern von Anfang Mai bis Ende Juni. Von Anfang Juli bis Ende August wird im Heldenberger Weg gebuddelt. Bis Ende des Jahres sollen auch die Arbeiten zur Gestaltung der beiden Plätze am ehemaligen Eis-Rei und am Lindenplatz über die Bühne gehen.Während der Zeit wird die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die Umleitung des Kfz-Verkehrs erfolgt komplett über die Nordumgehung. Der Busverkehr wird nach Angaben von Böing von Anfang Mai bis Ende Juni 2017 in beiden Richtungen über den Karbener Weg umgeleitet. Von Anfang Juli bis Ende August verkehren die Stadtbusse dann über die Weingartenstraße.