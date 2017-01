Im hölzernen Teil der städtischen Kita in Rendel riecht es muffig. Die Stadt hat schon mehrere Gutachten dazu in Auftrag gegeben. (Foto: ach) © Antje Christ. Grunenberg-Heuer

Dazu teilt Bürgermeister Guido Rahn mit, dass die Problematik nicht neu sei. Bereits zu Zeiten, als Dr. Gerd Rippen noch Stadtrat und für das Bauamt zuständig war, seien hier Beschwerden laut geworden.Es seien mittlerweile verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden. Die Geruchsbelästigung in den Innenräumen der Kita Rendel sei nur im Bereich des »Holzfertigbaus« gegeben, wobei es auch nicht bei allen »Witterungsbedingungen« rieche.Zuletzt seien als Quelle des Geruchs unter anderem der Kanal, Schimmel oder muffige Erde vermutet worden. »Alle Kanäle wurden mittlerweile abgedichtet oder erneuert«, schreibt das Stadtoberhaupt in Beantwortung der WZ-Anfrage. Im Dezember 2013 seien nochmals zwei Gutachten/Messungen zur Luftqualität durchgeführt worden. Eines, betreffend Schimmel, habe keinen Befund ergeben. »Hier gibt es also keinen Befall. Dies war uns besonders wichtig, denn es darf keinerlei gesundheitliche Gefährdungen geben«, betont Rahn in seiner Antwort.Eine weitere Messung durch das Umweltlabor Arguk habe jedoch neue Anhaltspunkte für die Ursache ergeben. »So wurden riechbare Substanzen festgestellt, die einen dumpf-muffigen, kanalartigen Raumgeruch verbreiten.« Diese geruchsaktiven Substanzen seien in fast allen Holzbauteilen durch biologische Aktivität entstanden und gasen nun je nach Luftdruck aus. Das erklärt laut Bürgermeister auch die bisherigen starken Geruchsschwankungen. »Bei hohem Luftdruck wird wenig freigesetzt, bei niedrigem Luftdruck viel.«Und wie könnte die Stadt dem abhelfen? Rahn: »Alles in allem könnte nur die Radikalkur eines Neubaus eine finale Abhilfe schaffen.« Die beiden neuen massiven Gebäudeteile seien nicht von dieser Geruchsproblematik betroffen. Die Stadt werde »einen Teilneubau mittelfristig im Auge behalten«. Dies umso mehr, als die Rendeler Kita jetzt schon zu klein sei und über eine Außenstelle im alten Lehrerhaus verfügt.