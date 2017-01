Leger statt in feinem Zwirn berät Abbas Kaplan derzeit die Kunden. (Fotos: Schepp)

»Wir haben gemeinsam festgelegt, was gar nicht geht«, erzählt Filialleiterin Waldschmidt. Holzfällerhemden zum Beispiel bleiben tabu, sichtbare weiße Socken oder T-Shirts mit »witzigen« Sprüchen. Jeans mit modischen Löchern hat eine Kollegin ausprobiert, das Kunden-Echo war geteilt.Bei Frauen falle die Neuerung oft gar nicht so auf – ein Mann ohne Krawatte hinter dem Schalter sei aber ein ungewohnter Anblick, erzählt ein Mitarbeiter. Zahlreiche Kunden freuten sich darüber, dass der Berater nicht mehr »perfekter« gekleidet ist als sie selbst, erzählt Waldschmidt.Eine Dame allerdings hatte auf einem Bewertungszettel schon das grüne lächelnde Gesicht angekreuzt und entschied sich dann doch für Rot: Früher war es schöner! Der Kopf mag mit der Zeit gehen, das Empfinden manchmal nicht so schnell. Manche haben von dem Test auf Facebook gelesen und kommen eigens in die Filiale, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Ihr Fazit fällt – das zeigt die Befragung über Zettel und Gespräch – überwiegend positiv aus, quer durch alle Altersgruppen.Ob die lockere Kleidung auch in Wetterauer Volksbank-Filialen Einzug halten wird, bleibt abzuwarten. Pressesprecher Dennis Vollmer verwies am Mittwoch auf WZ-Anfrage auf die hohe Kundenakzeptanz in Gießen und im Weilburger Raum. Sollte dies im Verlauf der Testphase weiterhin der Fall sein, dann werde entschieden, ob der neue Kleidungsstil auch auf andere Regionen im Gebiet der Volksbank Mittelhessen ausgeweitet werde. Eventuell auch auf die Wetterau.