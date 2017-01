Einige haben Nikoläuse und Co. schon lange wieder abtransportiert, andere lassen die Lichter bis Februar hängen. In den christlichen Gemeinden in der Wetterau ist nach dem kommenden Sonntag Schluss mit Weihnachten. © DPA Deutsche Presseagentur

Am heutigen 6. Januar ist Weihnachten vorbei – zumindest, wenn man es ganz genau nimmt, sagt die evangelische Pfarrerin Ursula Seeger aus Florstadt. Wegen des Festes der Heiligen Drei Könige? Nicht direkt, erklärt sie: »Am 6. Januar wird das Epiphaniasfest gefeiert, das ist das Fest der Erscheinung des Herren. Dass das direkt mit den Heiligen Drei Königen verbunden wird, hat sich eigentlich erst im Laufe der Jahre im Volksglauben so entwickelt.« Viele kennen heute nur noch die Bezeichnungen aus den Kalendern, dort wird der 6. Januar meist als Dreikönigsfest, Dreikönigstag, Heilige Drei Könige oder Heiligedreikönigstag bezeichnet. Eigentlich werde an diesem Tag aber das erste öffentliche Wirken Jesu gefeiert, erklärt Seeger, was auch immer das im Detail bedeute. »Natürlich spielen die Heiligen Drei Könige aber in den Lesungstexten eine Rolle, und wir beziehen das Thema in den Gottesdienst mit ein.« In ihrer Gemeinde wird dieser in jedem Jahr am Sonntag gefeiert, der auf den 6. Januar folgt. Dieser Gottesdienst bilde den offiziellen Abschluss der Weihnachtszeit. Und die fange übrigens nicht etwa am 1. Dezember an: »Dort beginnt die Adventszeit. Die Weihnachtszeit beginnt liturgisch gesehen erst am Abend des 24. Dezember.« Dass Christbaum, Lichter und Schmuck schon direkt nach den Weihnachtsfeiertagen zurück in den Keller müssen, passe also nicht zum christlichen Verständnis.Einem passt das offizielle Weihnachtsende am 6. Januar gut in den Kram: Uwe Schmittberger. Der ist nicht etwa Pfarrer, der ein früheres Abschmücken kritisch beäugt oder – im Gegenteil – ein Weihnachtshasser, der das Ende der Zeit kaum abwarten kann. Nein, Schmittberger hat dabei etwas ganz anderes im Kopf: Humus. Er arbeitet bei der Abfallwirtschaft Wetterau (AWB) und erklärt: »Ab dem 7. Januar beginnt in einigen Gemeinden bereits die Abholung der Weihnachtsbäume.« Zwar sei die von den Kommunen organisiert, weshalb jeder selbst im Abfallkalender nachschauen müsse, wann seine Tanne auf der Straße stehen solle, ab der Gemarkungsgrenze sei aber die AWB verantwortlich. »Ab diesem Punkt müssen wir uns um den Transport und die Weiterverarbeitung der Bäume kümmern.«Wenn man bedenke, dass in diesem Jahr in ganz Deutschland rund 60 Millionen Christbäume verkauft worden seien und es in der Wetterau etwa 800 000 Privathaushalte gebe, könne man sich den Aufwand ungefähr vorstellen. Doch was passiert nun mit den Nordmanntannen, Schwarzkiefern und Blaufichten, die aus den Wohnzimmern verbannt worden sind? »Die Bäume werden im Humus- und Erdenwerk in Ilbenstadt zu Bodensubstraten wie Humus verarbeitet. Die werden dann an Privatleute und Landwirte als Kompost verkauft.« Zumindest im optimalen Fall, sagt Schmittberger, denn wer zu faul sei, seinen Christbaum ordentlich abzuschmücken, mache die umweltfreundliche Weiterverarbeitung unmöglich:»Schmuckreste wie Metallteile von Kugeln oder Kunststoff von Engelshaar würden den Kompost verunreinigen, daher können wir diese Bäume nicht verarbeiten.« Das gelte natürlich auch für alle Baumreste, die fälschlicherweise in gelbe Säcke oder Altpapiertonnen gesteckt würden. Eines allerdings sei noch schlimmer als Dekorationsreste am Baum, sagt Schmittberger: »Wenn die Weihnachtsbäume auf Privatgrundstücken verbrannt werden, das mögen wir gar nicht.«