Nicht jedem ist ein erholsamer Schlaf vergönnt. Es gibt aber zahlreiche Tipps, wie man ihn doch bekommt. Bei Medikamenten allerdings ist Vorsicht geboten. (Foto: dpa) © DPA Deutsche Presseagentur

Tibo Gerriets: Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier.Und wie lange?Gerriets: Acht Stunden, das ist eine Stunde mehr als sonst.Gibt es eine Faustformel, wie lange man schlafen sollte?Gerriets: Es gibt Menschen, die vier Stunden schlafen, andere schlafen zwölf Stunden. Das kann alles normal sein. Sobald man sich morgens fit fühlt, ist man ausgeschlafen.Nun gibt es aber auch Menschen, die an Schlafstörungen leiden. Welche Gruppen sind davon besonders betroffen?Gerriets: Schlafstörungen kommen in allen Altersgruppen vor. Alte Menschen sind aber besonders betroffen. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich.Welche können das sein?Gerriets: Jeder kennt das, wenn man sich ärgert und Probleme mit ins Bett nimmt. Das habe ich auch – bestimmt einmal im Monat. Problematisch wird es, wenn man das dauerhaft hat. Dann ist es sinnvoll, zum Arzt zu gehen. Auch eine Depression kann eine Ursache für Schlafstörungen sein. Die Patienten grübeln in der Einschlafphase, das Kopfkarussell dreht sich. Sie werden früh wach, häufig schon morgens um 2 oder 3 Uhr. Oft ist auch ein Schlaf-Apnoe-Syndrom mit Schnarchen und Atemaussetzern eine Ursache. Eine Möglichkeit ist zudem das Restless-Leg-Syndrom mit Unruhe-Gefühl oder Schmerz in den Beinen. Das ist allerdings extrem gut behandelbar.Welche Tipps und Tricks gibt es für guten und ausreichenden Schlaf?Gerriets: Davon gibt es eine ganze Reihe. Man sollte auf die Schlafhygiene achten, also alles weglassen, was den Schlaf stört. Es ist wichtig, ein Ritual zu haben, das Aufregung aus dem Schlafzimmer heraushält. Man sollte also den Krimi lieber noch im Wohnzimmer schauen, nicht aber im Bett. Auch vom Telefonieren im Bett rate ich ab. Ein anderes Beispiel: Ich hatte mal eine Patientin, die 20 Tassen Kaffee am Tag getrunken hat. Das stört beim Einschlafen. Gleiches gilt für Alkohol.