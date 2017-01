Dieser Waschbär ist gesund, doch einige seiner Artgenossen im Raum Nidda hat es erwischt, Die Staupe ist dort bereits bei 13 Tieren nachgeweisen worden. (Foto: prw) © Pressedienst des Wetteraukreis

Die Staupe sei eine gefährliche Viruserkrankung, die allerdings nur noch selten auftrete, da Hunde in der Regel dagegen geimpft seien und so das Virus zurückgedrängt worden sei. »Die Infektion mit dem Virus führt zu ganz unterschiedlichen Symptomen, die hauptsächlich die Atemwege, den Magen-Darm-Trakt sowie das Nervensystem des betroffenen Tieres betreffen. Da sie sich in verschiedenen Organen manifestieren kann, treten völlig unterschiedliche Symptome auf: Erbrechen, Fress-Unlust, Durchfall, eitriger Nasenausfluss, Husten und Atemnot. Ist das Gehirn betroffen, treten epileptische Anfälle und Lähmungen auf«, ist in dem Schreiben aus der Kreisverwaltung weiter zu lesen.Demnach treten die Symptome gemeinsam, einzeln oder nacheinander auf; ein genauer Verlauf lasse sich nicht vorhersagen. Zusätzlich kommen oftmals hohes Fieber und Abgeschlagenheit hinzu. Eine Staupe-Erkrankung verläuft unterschiedlich schwer. Besonders stark sind ungeimpfte oder geschwächte Welpen betroffen. Nicht selten ende die Staupe beim Hund tödlich, wohingegen sie für den Menschen völlig ungefährlich sei.Dr. Isabell Tammer, Leiterin der Fachstelle Veterinärwesen des Wetteraukreises, rät daher allen Hundehaltern, die Impfpässe ihrer Tiere zu überprüfen, ob eine gültige Staupe-Impfung vorhanden ist. Besteht Unsicherheit bezüglich des Impfstatus, sollte bei dem Tierarzt, der die Impfung vorgenommen hat, nachgefragt werden. »Impfungen werden bei allen praktizierenden Tierärzten durchgeführt.Für weitere Rückfragen stehen die Amtstierärzte und Amtstierärztinnen der hiesigen Veterinärbehörde, Dr. Rudolf Müller, Dr. Isabell Tammer, Dr. Cerstin Blaß, Dr. Veronika Ibrahim und Dr. Tanja Twardawa unter der Telefonnummer 0 60 31/83 24 01 zur Verfügung.Waschbären sind in der gesamten Wetterau zu Hause, wie Amtstierarzt Dr. Rudolf Müller informiert. »Ein richtiges Problem, das sich in den letzten Jahren potenziert hat.« Die Tiere machen sich an Gelegen von Vögeln und Kleinsäugern zu schaffen und nisten sich gerne mal in Häusern ein. Wegen der Staupe müsse man auf die Impfung achten, aber beim Gassigehen keine Gebiete meiden. »Wenn sie krank sind, dann verkriechen sie sich irgendwo oder gehen in die Falle hinein.«