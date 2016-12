Stage Band: Es geht auch ohne Probe

Die Stage Band feiert 2017 ein krummes Jübiläum: (v. l.) Peter Sauer, Robby Hildmann, Angus Foxley und Bandleader Horst Weber. (Foto: EINo Photography/Rosbach) © pv

Die Stage Band ist längst eine Institution in der Wetterauer Musikszene, und ihr Frontmann ohnehin. Ohne Horst Weber, den Mann mit dem Bart, würde so manches Konzert in Friedberg, Frankfurt oder auf Kreta ziemlich dumpf klingen. Er und Pianist Robby Hildmann sorgen am Mischpult für satten Sound. Aber schöner als vor der Bühne ist es auf der Bühne. Das bekam Weber schon mit, als er vor vielen Jahren mit »Mr. Supercharge« Albie Donelli auf Tour war. Oder als er für Jule Neigel, Albert Mangelsdorf, Alvin Lee, Katja Epstein oder den Kabarettisten Dieter Nuhr den Ton mischte. »Es ist einfach ein geiles Gefühl, auf der Bühne zu stehen«, sagt der Gitarrist und Sänger aus Friedberg.Am 29. Juli 2017 feiert die Stage Band auf der Dachterrasse des Bad Nauheimer Teichhauses ihr 33-jähriges Bestehen. Warum das krumme Datum für die Jubiläumsparty? »Warum nicht?«, fragt Weber zurück und grinst. »Wir wollten das 30-Jährige feiern, das hat terminmäßig nicht hingehauen. Im Sommer haben wir im Teichhaus gespielt und dachten: Was für eine super Location. Die Stimmung war sensationell. Also haben wir beschlossen: Hier wird 2017 gefeiert, und dann eben das 33-Jährige.«Den »Jubiläums«-Abend wird die aktuelle Besetzung der Stage Band eröffnen. Im Laufe der Jahre gab es so manchen Wechsel. Deshalb sind neben einem Varieté-Künstler auch Ex-Bandmitglieder und weitere Gastmusiker dabei. Weber zeigt Fotos aus früheren Zeiten, mit dem heute nicht mehr ganz so wuschelköpfigen Bassisten Chris Cantow oder mit Thomas Eifert (Drums) und Peter Steiber (Bass), mit denen Weber 1984 die Band gründete. In Dorheim wurde geprobt.Für die Studioaufnahmen des ersten Albums »State Of Time« (1990) holte sich die Stage Band einen funkig-groovenden Bläsersatz dazu: Horst Manderbach, Otto Schunke, Hugo Burgert und Micha Schläper, damals die Crème de la Crème des guten, jazzigen Tons. Das knallt und triumphiert, angetrieben vom präzisen Beat, hippen Gitarrenlicks und Webers einschmeichelnder Stimme. Seine Gitarrensoli sind von Legenden wie Willie Dixon und Steve Ray Vaughn beeinflusst, haben aber einen ganz eigenen, coolen Drive. Spielt »State Of Time« mit Elementen von Funk, Rhythm’n’Blues und Jazz, so sind auf den Alben »Blue Waves« und »Live« auch klassischer Rock’n’Roll, Chicago-Blues und Swing zu hören.