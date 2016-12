Der Enkeltrick mit dem Anruf eines vermeintlichen Enkels bei einem Senior ist nur eine der Gefahren, die im Alltag auf ältere Menschen lauern. © DPA Deutsche Presseagentur

Im neuen Jahr werden die Sicherheitsberater im Kreisgebiet wieder auf alltägliche Gefahren aufmerksam machen und Tipps geben. Ein Augenmerk liegt dabei auf der »FEIN«-Kennzeichnung. Hinter »FEIN« steckt die »Friedberger Eigentums-Identifizierungs-Nummer«, eine Kennzeichnung von Eigentum. »Alles kann gekennzeichnet werden, vom Handy bis zum Fahrrad«, sagt Richter. FEIN ist ein Projekt der Polizeidirektion Friedberg zur präventiven und repressiven Kriminalitätsbekämpfung. Das FEIN-Kennzeichnungssystem ist so überzeugend, dass es nach Beschluss der »Kommission vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung« im Jahre 1997 von 15 Bundesländern übernommen worden ist. Das System beruht auf einer einfachen Verschlüsselung persönlicher Adressdaten wie Wohnort und Straße. Erfragen lässt sich ein persönlicher Code unter anderem bei einem Sicherheitsberater des Kreises. »Fundsachen mit FEIN-Kennzeichnung können dem Eigentümer zugeordnet werden, die Nummern können bundesweit von der Polizei ausgelesen werden«, erklärt Richter. »Außerdem sind FEIN-Nummern selbsterklärend, müssen nicht registriert werden.« Die Codierung mache Wertgegenstände für Diebe und Hehler unattraktiv und erhöhe zudem das Entdeckungsrisiko. Viele Geschäfte im Wetteraukreis, darunter Juweliere oder Fahrradhändler, sind mit der Kennzeichnung vertraut. »Nur bei den Bürgern ist dieses System noch nicht angekommen«, sagen die beiden Sicherheitsberater für Senioren, die daher auf Aufklärung setzen. Unterstützt werden sie auch von der Sparkasse Oberhessen und der Volksbank Mittelhessen sowie von Bau- und Großmärkten. »Wir informieren in den Bankfilialen oder in den Märkten, sind aber auch auf Messen vertreten oder auf dem Hessentag«, sagt Breukel. Gerne möchten die Wetterauer Sicherheitsberater auch Pflegekräfte in ihre Arbeit einbeziehen, um Projekte zur Prävention anzustoßen. Rund 30 Vorträge halten sie bereits pro Jahr im Kreis, viele davon in Vereinen. »Wir haben in der Wetterau gut 80 Vereine mit älteren Menschen«, sagt Richter. Um alle zu erreichen, könnten auch die Sicherheitsberater Nachwuchs benötigen. Geschult werden die Berater von der Polizeidirektion Wetterau.