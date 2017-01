Neujahrsbaby Maximilian in falscher Startposition

Nach stundenlangen Strapazen präsentieren Carolin und Mathias Henritzi das Wetterauer Neujahrsbaby Maximilian. Mit dabei: GZW-Geschäftsführer Fellermann (r.), Chefarzt Groh, Hebamme Deborah Freienstein und Kinderkrankenschwester Katrin Becker (l.). © pv

Dann hatte es sich der junge Mann wohl anders überlegt, versäumte dabei aber, sich zugleich in die richtige Startposition zu bringen. So hieß es nach stundenlangen Wehen für Mutter Carolin Henritzi und ihren Mann Mathias, ein weiteres Mal umzudisponieren: Um 7.17 Uhr am Neujahrsmorgen wurde der kleine Ockstädter schließlich per Kaiserschnitt entbunden. Bei einer Größe von 52 Zentimetern und einem Kopfumfang von 35 Zentimetern brachte der jüngste Spross der Familie gesunde 3306 Gramm auf die Waage.Stunden später hatte die 35-jährige Mutter sich von den Strapazen zumindest teilweise erholt und präsentierte gemeinsam mit ihrem Mann ihr erstes Kind stolz und glücklich den Besuchern. Neben dem Chefarzt der Abteilung für Geburtshilfe, Dr. Ulrich Groh, hatte sich der Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Wetterau, Dr. Dirk M. Fellermann, mit einem Blumenstrauß zur Gratulationscour eingefunden.Hauptperson Maximilian würdigte den Rummel rund ums Bett jedoch keines Blickes und ließ sich, wohlig im Mamas Arm gekuschelt, auch vom Blitzlicht des Fotoapparats nicht bei seinem wohlverdienten Schläfchen stören. (Foto: pv)