Mit voller Kraft voraus

Rudi Eckert ist im Bad Nauheimer Fitnessstudio Optimum motiviert am Pumpen, Trainer Adrian Guth kontrolliert, ob er alles richtig macht. (Foto: Nici Merz) © Nicole Merz

Sobald man sich fitter fühlt, kann man aber auch variieren. Nach jedem sechsten Training wird der Studio-Besucher gefragt, ob er einen neuen Test machen möchte. Die Kraft wird gemessen, und das Gerät stellt sich neu ein. »Man muss immer wieder neue Reize setzen«, erklärt der Geschäftsführer.Und welchen Tipp hat er für Anfänger, die erstmals in ein Fitnessstudio kommen? »Der erste Eindruck zählt«, sagt Hofmann. In den ersten sieben Sekunden fühle man, ob es passe oder nicht passe. Zumindest was beispielsweise den freundlichen Empfang und die Atmosphäre betreffe. Wichtig auch: »Wie werde ich betreut und beraten, und wie ist die Qualifikation der Trainer?«Auch in seiner Branche gebe es schwarze Schafe, sagt der »go Fitness«-Chef. Wenn viele Leute in einem Studio trainieren, dann liege das entweder am Dumpingpreis oder an guter Arbeit. Bleibt die Frage, ob in Zeiten der Youtube-Flut Fitnessvideos im Netz ein Problem für die Studios sind. Um mit dem eigenen Körper einfach so zu trainieren, müsse man schon sehr diszipliniert sein, sagt Hofmann. »Man kann im Fitnessstudio wesentlich einfacher zum Erfolg kommen als zu Hause.«Die Erfolgsformel im Bad Nauheimer Optimum-Studio lautet Einsatztraining. Kurz sind die Einheiten – und intensiv. Jede Übung werde bis zur Ermüdung absolviert, sagt Trainer Adrian Guth. Bevor Mann oder Frau bei Optimum sportlich durchstartet, stehen diverse Tests auf dem Programm: Ausdauer, Beweglichkeit und »Körperkomposition« werden gecheckt, die Trainingsziele festgelegt. »Wir sind gesundheitlich orientiert«, sagt Guth. Kraft und Ausdauer stehen im Fokus. Die Menschen, die im Optimum trainieren, sind durchschnittlich 55 Jahre alt.