Mit Vollgas durch den Schnee: Damit alle gut durchkommen, haben Räumfahrzeuge in den nächsten Tagen Hochkonjunktur – hier auf der Friedberger Kaiserstraße. © Nicole Merz

Gut gerüstet fühlt man sich auch in Wölfersheim. Seit Jahren gibt es einen ausgefeilten Winterdienstplan. Die Fahrzeuge, die räumen und streuen, sind Multifunktionsfahrzeuge, die im Sommer für den Grünschnitt genutzt und für den Winter entsprechend umgebaut werden, damit sie mit Frontschaufeln räumen und gleichzeitig Streumittel transportieren können. Auch hier geht es für die Mitarbeiter um 5 Uhr los. Ab Montag, wenn die Schule wieder anfängt, müsse es noch früher sein, denn die Steigung an der Singbergschule zähle zu einer der wichtigsten Stellen, die früh eisfrei sein müsse, sagt Hauptamtsleiter Markus Herrmann. Wirkliche Unfallschwerpunkte gibt es laut Herrmann in Wölfersheim aber nicht.Friedbergs Bürgermeister Michael Keller schaut derweil entspannt der nahenden Kälte entgegen. Er weiß, dass die Bauhofmitarbeiter bestens gewappnet sind. Zunächst werden Hauptverkehrsstraßen und öffentliche Wege sowie Straßen zum Bahnhof geräumt oder gestreut. Hauptverkehrsachsen wie die Kaiserstraße stehen darüber hinaus im Fokus. Autos, Busse und Züge sollen möglichst reibungslos fahren können.

Achtung Rutschgefahr: Am Karbener Bahnhof ist es spiegelglatt. © Holger Pegelow

Um die Hauptverkehrsadern im Wetteraukreis kümmert sich Hessen Mobil. Rund 800 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis werden mit neun Lastwagen und Unimogs geräumt, sagt Cornelia Höhl von Hessen Mobil. Unterstützt werden die Straßenmeistereien bei Bedarf von sieben Fremdunternehmen. Die moderne Technik in den Einsatzfahrzeugen mache eine genaue Dosierung des Streusalzes je nach Straßenzustand möglich. Die Salzlager seien gut gefüllt: Für die beiden Straßenmeistereien Friedberg und Nidda sind inklusive des Stützpunktes in Butzbach zurzeit insgesamt 3700 Tonnen Salz da. Die Mitarbeiter der Straßenmeistereien seien im Winterdienst stark gefordert. Die Arbeit werde etwa durch parkende Autos in engen Ortsdurchfahrten erschwert.