»Bitte nicht verhaften«. Das sagen viele, wenn sie Miroslav Nemec treffen. Untrennbar ist er mit Kommissar Ivo Batic – seiner Rolle im Münchener Tatort – verbunden, und genau das hat er für seinen ersten Krimi ausgenutzt. (Foto: Karin Nemc/pv) © pv

Miroslav Nemec: Es geht eigentlich um mich als Privatperson. Und diese Grundidee war das Ausschlaggebende, es überhaupt zu machen: Ich, Miroslav Nemec, fahre zu einer Lesung. Diese Lesung ist diesmal etwas glamouröser, in einem Hotel. Das Hotel macht ein Event, ich als Miroslav Nemec komme da hin und da passiert ein Mord. Das war genau die Idee, dass ich als Ich sozusagen in eine Situation gerate, in die normalerweise nur Kommissar Ivo Batic gerät. Die Verwechslung mit dem Beruf passiert auch in diesem Roman.Eigentlich treibt Ihr Roman diese Verwechslung noch auf die Spitze, oder?Nemec: Ja, das ist ja das Schöne daran, dass man sozusagen die zwei Leben vermengt, vermischt. Es passiert oft, dass man mich als »Ah, der Herr Kommissar!« oder »Herr Batic« anspricht. Aber auch »Herr Nemec« natürlich – man kennt mich ja mittlerweile auch mit richtigem Namen. Trotzdem passieren Dinge wie: »Bitte nicht verhaften!« oder »Ich hab nichts getan!« oder »Wo ist denn die Leiche?« Das passiert fast täglich, wenn man unterwegs ist. Und genau das nutzen wir für diese Geschichte und für diesen Krimi.Im Buch schreiben Sie aber auch offen über Ihr Unwohlsein als bekanntes Gesicht in der Öffentlichkeit.Nemec: Ja, das ist dann auch sehr schwierig zu lesen, weil man ja sehr nah an sich selbst dran ist. Beim Einlesen ist es doch etwas sehr Persönliches. Andererseits versuche ich ja auch, den Menschen dadurch zu vermitteln, wie meine persönliche Befindlichkeit in diesem Zusammenhang ist: Dass ich eben dreimal fünf oder sechs Wochen im Jahr mit dieser Figur zu tun habe, ansonsten aber eine Privatperson bin.Sie sind sehr musikalisch, spielen in zwei Bands und haben das Buch »Miroslav – Jugoslav« geschrieben.Nemec: Ich habe eine Biografie geschrieben, mit der ich auftrete, daraus lese, mit Klavier und Gitarre auch dazu singe. Ich habe Sachen vertont und Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählt. Auch da bin ich an mir dran, aber da bin ich die Person, die eben hinter dem Batic steht. Und der Abend heißt dann auch »Der Nemec hinter dem Batic« – nicht umgekehrt. In dem Roman versuche ich, das zu nutzen; die Leute sollen ein bisschen was von mir persönlich und von meiner Befindlichkeit kennenlernen.Also: »Der Nemec vor dem Batic«. Andererseits kommen Sie an Ihrer Nettigkeit einfach nicht vorbei. Sie schreiben, Sie persönlich glaubten an das Gute im Menschen – ganz im Gegensatz zu Ihrem misstrauischen Alter-Ego-Kommissar.