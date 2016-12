Das Vorgehen der organisierten Banden ist meist das gleiche: Sie brechen die Dreiecksscheibe auf und greifen ins Auto. Der Grund ist einfach: Die Alarmanlage geht in einem solchen Fall nicht los. © Nicole Merz

Werden solche Gelegenheitstäter geschnappt, sei in dieser Kategorie von Diebstählen aus Fahrzeugen oft zumindest für kurze Zeit Ruhe, sagt Frech. Die zweite Tätergruppe sei schwieriger in den Griff zu bekommen: »Das sind diejenigen, die gezielt hochwertige Fahrzeugteile wie Lenkräder, fest installierte Navigationssysteme oder Airbags klauen.« Meist seien das organisierte Banden, die nicht im Wetteraukreis leben und die Straftaten an Orten begehen, die eine gute Verkehrsanbindung haben – wie Rosbach oder Friedberg – um schnell in Richtung Frankfurt abhauen zu können: »Da merkt man unsere Nähe zum Rhein-Main-Gebiet.« Zwar könnten immer mal wieder Täter festgenommen werden, aber: »Sind die einen weg, kommen andere nach. Das ist eine Never-Ending-Story.«Über die Hintermänner und eventuelle Auftraggeber würden die Täter nach ihrer Festnahme nichts sagen: »Die hüten sich, etwas zu verraten, weil sie genau wissen, was ihnen drohen würde, sobald sie wieder auf freiem Fuß sind.« Meist stammen die Banden aus dem osteuropäischen Raum, sagt Frech: »Erst Anfang Oktober konnten wir zwei Litauer festnehmen, die für vier Taten in Bad Nauheim und Friedberg verantwortlich waren.« Die Täter hätten es auf teure, neuwertige Fahrzeuge abgesehen, am stärksten sei die Marke BMW betroffen, aber auch Audi- und Mercedeswagen seien begehrt. Das Vorgehen sei fachmännisch und fast immer gleich: »Die Täter bringen die Dreiecksscheibe zu Bruch und greifen ins Innere. Ganz einfach, weil dabei die Alarmanlage nicht losgeht.« Ruckzuck seien Navi, Airbag oder Lenkrad ausgebaut und die Täter über alle Berge. Scheinbar ein lohnenswertes Geschäft: »Auf dem Schwarzmarkt scheint man diese Fahrzeugteile gut loszukriegen.« Der Schaden für die Betroffenen ist dabei erheblich: Bis zu 8000 Euro kann er sie kosten.Die Täter wissen also in den meisten Fällen genau, wie sie das Auslösen der Alarmanlage umgehen können. Doch selbst wenn es doch passiere, schrecke das die meisten nicht ab, sagt Frech: »Wie schnell hat man ins Auto gegriffen und sich etwas geschnappt. Bis einer die Alarmanlage gehört hat und bei seinem Auto ist, sind die Täter meist längst verschwunden.« Auch eine Überwachungskamera auf dem eigenen Grundstück bringe meist nicht den gewünschten Effekt. Der Grund: »Wenn die Kameras sichtbar sind, machen die Täter sie meist kaputt. Wenn sie nicht sichtbar sind, schreckt es sie nicht ab.«Was kann man also tun, um sich vor Diebstählen aus dem Fahrzeug zu schützen? Um Gelegenheitstäter abzuhalten, müsse man vor allem eines beherzigen: »Nichts im Auto liegen lassen. Wirklich gar nichts: Selbst eine leere Tasche oder ein Kabel von einem Navi reichen aus, um Diebe anzulocken.« Die organisierten Täterbanden fernzuhalten sei schwieriger, sagt Frech, schließlich hätten die es besonders auf fest installierte Fahrzeugteile wie das Lenkrad oder die Airbags abgesehen. Der einzig wirksame Schutz gegen alle Tätergruppen sei die Wahl des Parkplatzes, besonders bei Nacht. »Eine Garage ist natürlich immer die beste Wahl. Wenn man keine hat, sollte man darauf achten, das Auto nicht in der entlegensten Ecke zu parken. Wenn es dort Beleuchtung gibt, umso besser.« Auch die Fensterscheiben zuzuschließen, sei wichtig, auch wenn man sich nur kurz von seinem Auto entferne. »Es gibt beispielsweise eine regelrechte Gruppe von Dieben, die auf Supermarktparkplätzen unterwegs sind, durch den kleinsten Schlitz greifen und alles mitnehmen, was sie zu fassen kriegen.«