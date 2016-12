Die Telekom versorgt den gesamten Wetteraukreis mit Breitbandanschlüssen. © DPA Deutsche Presseagentur

Wie berichtet, hatten die Vertreter der Breitband-Infrastrukturgesellschaft BIGO und des Bundes mit der Telekom Anfang Dezember eine Übereinkunft erzielt. Das Bonner Telefonunternehmen, das in der Vergangenheit vor allem die Ballungsgebiete des Kreises an das schnelle Internet angebunden hatte, hat sich nun bereit erklärt, auch den Rest der Wetterau sowie den gesamten Vogelsbergkreis mit schnellen Internetverbindungen zu versorgen.Eigentlich wollte das die BIGO übernehmen, der neben den beiden Landkreisen Wetterau und Vogelsberg noch zahlreiche Kommunen aus beiden Kreisen angehören. Man wollte die Lücken auf der Breitband-Landkarte schließen und ein eigenes Netz errichten, nachdem sich im Markterkundungsverfahren dafür kein Unternehmen gefunden hatte. Und obwohl die Planungen zum Ausbau bereits auf vollen Touren liefen, die Kredite und die Fördergelder beantragt und zum Teil auch schon zugesagt waren (das Land hatte dafür ein Darlehen von 43,4 Mio. Euro bewilligt), lässt die BIGO der Telekom nun den Vortritt. Denn: »Es ist für die Wetterau und deren Bürger das Beste, auch wenn die in der BIGO zusammengeschlossenen Kommunen und der Wetteraukreis draufzahlen werden«, argumentierte Landrat Arnold. Wie viel das am Ende sein wird, darüber gebe es noch keine genauen Zahlen. »Aber auf jeden Fall kommen die Gemeinden, die jetzt von der Telekom erschlossen werden, deutlich günstiger weg als wenn dies durch die BIGO geschehen wäre«, betont Arnold. Anders als diejenigen Kommunen, die in der jüngsten Vergangenheit von der Telekom mit dem Glasfasernetz versorgt wurden und dafür Zuschüsse zahlen mussten, erfolgt der Ausbau des restlichen Landkreises allein auf Kosten des Konzerns.»Wir wissen, dass sich nun die Gemeinden, die wir schon verkabelt haben und die einen Zuschuss geleistet haben, wie beispielsweise Büdingen oder Kefenrod, benachteiligt fühlen. Aber auch da suchen wir nach einem Ausweg«, erklärt Frank Bothe, Leiter der für den Ausbau zuständigen Telekom Technik-Niederlassung Südwest.Nach den Plänen der Telekom sollen Ende 2017 gut 118 000 Haushalte im gesamten Wetteraukreis über VDSL-Anschlüsse verfügen können. Dazu werden noch einmal mehr als 220 Kilometer Glasfaserleitung verlegt und etwa 180 neue Multifunktionsgehäuse aufgebaut. Dank des Vectoring-Verfahrens, das auf Glasfaserleitungen und die vorhandenen Kupferkabel setzt, wird im neuen Netz – die Buchung entsprechender Tarife vorausgesetzt – Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sein.Ab 2018/19 will die Telekom zudem Super-Vectoring anbieten. Mit der neuen Technik sollen dann Übertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s möglich werden. Jährlich vier Milliarden Euro will die Telekom dafür bundesweit aufwenden. Die Wetterau soll nach Auskunft des Unternehmenssprechers zu den Spitzenreitern bei der Versorgung gehören.Spannend wird nun sein, ob Anbieter wie Unitymedia, die schnelles Netz über den Kabelanschluss anbieten, nachziehen und den Ausbau forcieren. (Fotos: dpa/jwn)