Laufen oder Busfahren? Zumindest der juristische Streit um die Schülerbeförderung im Wetteraukreis neigt sich dem Ende zu. (Symbolfoto: dpa)

Beim Verwaltungsgericht anhängig sind laut Ruthsatz noch 14 Verfahren zu Schulwegen in Limeshain (neun Klagen), Nidda (drei) und Bad Nauheim (zwei), die im Januar oder Februar entschieden werden sollen.Das zunächst letzte Urteil im Jahr 2016 betrifft den Schulweg vom Büdinger Stadtteil Lorbach zum Schulgelände, auf dem sich das Wolfgang-Ernst-Gymnasium und die Schule am Dohlberg befinden. Hier haben die 14 klagenden Eltern keinen Anspruch darauf, dass die VGO die Busfahrkarte bezahlt. Die Kammer führt zur Begründung aus, dass die jeweiligen Schulwege nach den Ermittlungen des Gerichts nicht länger als drei Kilometer sind. Außerdem weise der kürzeste zumutbare Schulweg auch keine besonderen Gefahrenpunkte im Sinne des Paragrafen 161 des Schulgesetzes auf. Gilt ein Schulweg als sicher, müssen die Eltern selbst für den Bus zahlen – oder ihre Kinder zur Schule laufen lassen. Die Kosten des Verfahrens müssen die Eltern zu zwei Dritteln, die VGO zu einem Drittel tragen.Übrigens: In allen Verfahren am Verwaltungsgericht war die von der VGO erhobene Widerspruchsgebühr in Höhe von 150 Euro als »rechtswidrig« annulliert worden. Die Höhe sei unangemessen; zudem sei kein Fall individuell begründet worden. Die VGO hatte daher in den restlichen Fällen vorsorglich auf das Geld verzichtet.