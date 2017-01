Jede Minute zählt

Gibt es Hinweise darauf, dass eine vermisste Person auf Wäldern oder Wiesen zu finden ist, dann kommen die Hundertschaften der Bereitschaftspolizei zum Einsatz. (Symbolfoto: dpa) © DPA Deutsche Presseagentur

Die meisten vermissten Personen tauchen nach wenigen Stunden oder Tagen wieder auf. Wo waren diese Menschen?Klaus-Dieter Schmidt: Gerade bei Minderjährigen ist der Grund des Verschwindens oft Abenteuerlust. Die sind einfach mal weg und tauchen wieder auf. Das betraf über 100 Fälle im vergangenen Jahr.Sylvia Frech: Dazu ist zu sagen, dass beispielsweise Minderjährige, die in Betreuungseinrichtungen leben, eine bestimmte Zeit vorgegeben bekommen, zu der sie am Abend wieder zurück sein müssen. Ist das nicht der Fall, müssen sofort Ermittlungen eingeleitet werden, bis feststeht, dass es der gesuchten Person gut geht.Wie ist die Vorgehensweise bei einem Vermisstenfall?Schmidt: Der Beamte, der zuerst davon Kenntnis bekommt, muss die Eckdaten wie Personalien und die Umstände des Verschwindens aufnehmen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass diese Person auch als vermisst gilt. Dafür gibt es zwei Kriterien: Die Person muss ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben und es muss eine Gefahr für Leib oder Leben bestehen. Bei Minderjährigen geht man immer davon aus, dass diese Gefahr besteht. Da wird also von vorneherein mehr Gas gegeben. Unsere Maßnahmen sind auf die jeweiligen Umstände des Verschwindens und die Person zugeschnitten. Zum Beispiel telefonieren wir Krankenhäuser ab, ob es einen Unfall gab. Außerdem werden mögliche Kontakt zu Familienangehörigen oder Freunden überprüft.Was passiert, wenn es keine Hinweise gibt?Schmidt: Die Person wird immer zur Fahndung ausgeschrieben. Wird sie irgendwo angetroffen, ist sofort klar, dass sie als vermisst gilt. Das ist das Erste, was passiert.Frech: Ganz wichtig für uns ist, dass genau das schnell passiert. Steigt ein Jugendlicher zum Beispiel in den Zug nach Frankfurt, wird kontrolliert und hat keine Fahrkarte, dann werden die Personalien festgestellt und sofort haben die Kollegen auf dem Bildschirm, dass er im Wetteraukreis fehlt.Wann suchen Sie Vermisste mit Hubschrauber, Hundertschaften und Hunden?