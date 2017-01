Hin- und hergerissen

Die Frauen, die in die Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Wetterau kommen, sind oft ungewollt schwanger geworden. (Fotos: dpa/ema) © DPA Deutsche Presseagentur

Ihre dritte Schwangerschaft hat die 33-jährige Lisa M. in Panik versetzt. Ihr erster Sohn kam in der 31. Schwangerschaftswoche mit nur 1800 Gramm Geburtsgewicht zur Welt, musste drei Wochen in der Kinderklinik bleiben, war in der Entwicklung verzögert, benötigte Physiotherapie und Ergotherapie und blieb bis in sein viertes Lebensjahr ein Sorgenkind. Erst im Kindergarten holte er in der Entwicklung auf.Für ein zweites Kind entschieden sich Lisa M. und ihr Mann bewusst: In der 28. Schwangerschaftswoche wurden Zwillinge geboren, von denen einer nach wenigen Stunden starb. Der andere (1400 Gramm) hatte als Säugling Gedeihstörungen, hohe Infektanfälligkeit, entwickelte sich nur langsam, brauchte noch mehr Therapien als sein älterer Bruder. Jetzt als Dreijähriger ist er immer noch extrem ängstlich und ungeschickt, braucht sehr viel Zuwendung von der Mutter, die Kindergartenaufnahme muss langsam vorbereitet werden.Die Beraterin in Nidda spricht mögliche Hilfen an, dabei wird der Kern des Problems deutlich: Lisa M. ist durch die Sorge um die beiden entwicklungsauffälligen Kinder am Ende ihrer Kräfte, ein drittes schafft sie nicht. Die Entscheidung zum Abbruch ist für sie eine Befreiung.Müssen die Teams einer kirchlichen Beratungsstelle in Ehrfurcht vor dem gottgegebenen neuen Leben nicht alles tun, um die Frauen zum Austragen des Kindes zu überreden? Susanne Martin-Ploner, Sozialarbeiterin und seit neun Jahren in dieser DWW-Dienststelle tätig, fasst das ergebnisoffene Konzept der kirchlichen Schwangerschaftskonfliktberatung so zusammen: »Wir nehmen die ratsuchenden Frauen und deren Familien vorbehaltlos an. Unser spezieller Beratungsauftrag als Diakonie ist es, die Bereitschaft zur Annahme des ungeborenen Lebens zu wecken, praktische Unterstützung aufzuzeigen. Aber letztlich entscheidet die betroffene Frau.«