Friedberg braucht keinen hauptamtlichen Ersten Stadtrat? Von wegen! Stadtrat Markus Fenske hat als Bürgermeistervertreter Erfahrungen im Rathaus gesammelt.

Sämtliche Verträge müssen zweifach unterzeichnet werden. Für Fenske nichts Neues, seit der Erste Stadtrat Peter Ziebarth (CDU) im Herbst in den Ruhestand ging. »Jetzt aber war der Bürgermeister auch nicht da.« Und er war der Chef. Hinzu kommt, dass Fenske von Keller zwei Dezernate übertragen bekommen hat: die Stadtwerke und die Entsorgungsbetriebe. Die laufenden Geschäfte sind Sache der Betriebsleiter. »Aber ich stehe mit denen in Kontakt, halte oft Rücksprache mit der Verwaltung.«Als Stellvertreter des Bürgermeisters muss Fenske jeden Morgen die Post in der blauen Chef-Post-Mappe durchsehen. »Heute waren das hauptsächlich Weihnachtsgrüße«, grinst er. Die übrige Post – etwa Einwendungen der Bürger zu Bebauungsplänen – sichtet er zusammen mit Hauptamtsleiterin Cornelia Becker. Es gibt viel zu lesen, in einigen Fällen hält er Rücksprache mit den Amtsleitern. »Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit der Mitarbeiter. Die machen richtig gute Arbeit«, sagt Fenske, der durch seine Bürgermeistervertretung einen ganz neuen Einblick in die Verwaltung erhalten hat. »Man versteht die Abläufe viel besser, kennt die Details hinter den Entscheidungen.«Am Montag leitete Fenske die Magistratssitzung. Es ging um einen Zuschuss für eine Kita und um die Gestaltungssatzung, die im Stadtparlament aus formalen Gründen zurückgestellt werden musste. »Ich habe den Vorgang mit Amtsleiterin Dr. Christiane Pfeffer durchgesprochen. Dann habe ich dem Magistrat vorgeschlagen, den gesamten parlamentarischen Durchlauf noch einmal zu starten, um formale Fehler zu vermeiden. So haben wir den Vorgang wieder auf den Weg gebracht.«Es war nicht die erste Bürgermeistervertretung für Fenske. Im September, als Keller im Urlaub war, musste er gleich eine brisante Entscheidung treffen. Darf der Erste Stadtrat Ziebarth sein Amt über die Pensionsgrenze hinaus fortführen? Die Sache war eilig. Fenske kam zum Schluss, dass dies rechtlich nicht möglich ist. »Ich habe das mit meinem juristischen Sachverstand, aber natürlich auch aufgrund einer Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes entschieden.« Den urlaubenden Bürgermeister benachrichtigte er per Telefon, ausnahmsweise. »Bei so wichtigen Dingen ist das angebracht. Aber die Entscheidung lag bei mir. Ich musste das unterzeichnen.«