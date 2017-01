Grüne nominieren Kathrin Anders für Bundestagswahl

Die Bundestagsdirektkandidatin für den Wahlkreis 177 der Grünen: Kathrin Anders aus Bad Vilbel. Die Pädagogin will die Menschen mit Bildungsthemen überzeugen. (Foto: jwn) © Jürgen W. Niehoff

Die Grünen sollten nicht länger davon sprechen, was alles nicht gehe, sondern vielmehr aufzeigen, wie ein weltoffenes Deutschland in Europa aussehen könne. Die Grünen sollten die vielen verunsicherten Menschen im Land ernst nehmen, die sich einem System ausgeliefert sähen, das soziale Ungleichheit produziere und damit den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährde. Als Beispiel führte Anders, die in einer Grundschule in Bad Homburg tätig ist, den unterschiedlichen Zugang zu Bildungseinrichtungen an. »Bildungsarmut und Perspektivlosigkeit werden in Deutschland immer noch vererbt. Das macht den Menschen Angst, und birgt Gefahren bis in die Mittelschicht hinein«, erklärte Anders. Deshalb müssten sich die Grünen für mehr Ganztagsschulen einsetzen, damit jedes Kind ein warmes Mittagessen und eine gemeinsame Nachmittagsgestaltung erhält. »Wir brauchen eine Kindergrundsicherung und keine Herdprämie«, lautete ihre Schlussfolgerung. Sie wolle mit ihrem Wahlkampf die Grünen aus der Defensive führen, und den Menschen Mut und Perspektiven bieten. Klimaschutz oder den Wunsch nach »sozialökologischer Transformation der Wirtschaft« stehen dabei ebenfalls auf der Agenda. Eine nachhaltige Wirtschaft sei keine Seifenblase und habe nichts mit Besserwisserei zu tun, sondern längst einen festen Platz im Denken aller. Dies betreffe auch die Wetterau, die als Modellregion für den Ökolandbau in Hessen Vorbildfunktion habe.Keine Erwähnung fanden hingegen Themen wie innere Sicherheit oder Renten, wie Mitglieder anschließend bemängelten. Auch den Bereich bezahlbares Wohnen müsse die Kandidatin noch in ihren Themenkatalog mit aufnehmen, da dies auch die Wetterau betreffe. Anders räumt ein, dass ihr Themenfeld noch breiter gefächert werden müssten. Aber das ergebe sich automatisch, wenn sie mit ihrem Wahlkampf-Team in den nächsten Wochen und Monaten die Ortsverbände in der Wetterau besuchen werde.Wesentlich länger als um die Inhalte diskutierten die Anwesenden das Wahlkampfbudget der Direktkandidatin. Obwohl von ihr selbst bereits auf nur 18 500 Euro begrenzt, will eine große Mehrheit der Mitglieder das Budget erst noch vom Parteivorstand genauer prüfen lassen. Da ein Grünen-Kandidat in der Wetterau kaum realistische Chancen auf das Direktmandat habe, sollen die finanziellen Mittel kritisch betrachtet werden, war die Mehrheitsmeinung in der Mitgliederversammlung.