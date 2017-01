Volkhard Guth (v. l.), Erika Lipowicz (Fauerbach), Dr. Regina Bechstein-Walther (Ossenheim) freuen sich über die Ordination von Christian Brost, der die Pfarrstelle in den Friedberger Stadtteilen Fauerbach und Ossenheim übernimmt. (Foto: lod) © Harald Schuchardt

»Das Amt ist ein Mantel, den Sie tragen dürfen, in den Sie aber auch noch hineinwachsen können«, sagte Propst Matthias Schmidt zu Brost, dessen beruflichen Lebensweg mit Stationen in San Fransisco, Heidelberg und Yale er kurz aufzeichnete. »In diese Reihe passen Fauerbach und Ossenheim doch hervorragend«, meinte Schmidt. Da wurde in der Kirche laut gelacht. »Geben Sie ihrem Pfarrer Raum zum Wachsen« – mit diesen Worten wandte sich der Propst an die beiden Gemeinden.Dekan Volkhard Guth forderte Brost dazu auf, von der Botschaft des Glücks zu reden, »damit die Menschen Sie verstehen und ihr Glück erfassen können.« Nachdem Präses Tobias Utter die Grundartikel der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau verlesen hatte, fand die Ordination Brosts durch Propst Schmidt statt.In seiner Predigt beschäftigte sich Brost mit der Frage »Woran erkenne ich Gott?«. Für den neuen Pfarrer ist Gott immer gegenwärtig. »Er steht zu seiner Welt.« Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Gemeindechor unter der Leitung von Ilse Etzel sowie von Joachim Etzel (Bratsche) und Ilse Etzel und Eva Schindler gestaltet, die sich an der Orgel abwechselten. Am Ende des Gottesdienstes lud Kirchenvorstandsvorsitzende Dr. Regina Bechstein-Walther (Ossenheim) die Besucher zu einem Empfang ins Bürgerhaus Ossenheim ein. Dort begrüßte Erika Lipowicz unter den vielen Gästen auch Graf Philipp zu Solms-Rödelheim, den Patron der Fauerbacher Kirche.Mit drei Liedvorträgen eröffnete der Männergesangverein Eintracht 1856 Friedberg-Fauerbach den Empfang. Fast 20 Vertreter aus Kirche und Politik sowie von Vereinen sprachen Grußworte, darunter Stadtverordnetenvorsteher Hendrik Hollender, die Stadträte Ortwin Musch und Dirk Antkowiak, Achim Güssgen-Ackva für den Ortsbeirat Kernstadt und der Ossenheimer Ortsvorsteher Erich Wagner. In den gut 90 Minuten wurde viel gelacht.Den Abschluss der Rednerliste übernahm Brosts Vater, der bekannte, dass er »heute viel Neues über meinen Sohn erfahren habe«. Mit stehenden Ovationen für den neuen Pfarrer endete der Nachmittag. Brost freute sich über das Willkommen: »Mir fehlen die Worte, ich bin tief beeindruckt und sage nur Danke.«