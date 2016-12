Waren noch niemals in New York: Markus Mitschke (l.) und Michael Thinnes. © Loni Schuchardt

Vier Sängerinnen und Sänger sowie eine hervorragende, neunköpfige Band präsentierten in der fast dreistündigen Show zahlreiche bekannte, aber auch viele weniger bekannte Kompositionen des Ausnahmetalents. Produziert wird die Erinnerungsshow von Sänger Michael Thinnes, der dem Original oft sehr nahe kam – weniger mit der Stimme, dafür um so mehr mit seinem Ausdruck.»Wir versuchen nicht, Udo zu kopieren, wir wollen nur seine Lieder wieder aufleben lassen«, betonte Moderator Markus Mitschke, der auch als Sänger zum Erfolg der Show beitrug, ebenso wie die beiden Sängerinnen Judith Marien und Eli Salehi.Humorvoll und informativ führte Mitschke durch den Abend. Zum Aufwärmen sang er mit den textsicheren Besuchern a cappella einige Udo-Klassiker. Der Abend begann ruhig mit »Gestern, heute, morgen«, einer Komposition von Jürgens aus dem Jahre 1997, gesungen von Thinnes. Bei den Eurovisions-Sieger-Hit »Mercie Cherié« sowie dem Tom-und-Jerry-Song »Vielen Dank für die Blumen« konnte dann erstmals mitgesungen werden. Mehrmals wurde mit Filmausschnitten an das Wirken Jürgens, auch im gesellschaftlichen und politischen Bereich, erinnert.