Für den guten Geschmack

Peter Raupp © Philipp Kessler

So ist zumindest der Plan der 27 Anteilseigner, die sich zu Beginn des vergangenen Jahres nach einem Vortrag im Friedberger Umsonstladen um die Hauptakteure Gottfried Krutzki, Dieter Fitsch, Peter Raupp und Biolandwirt Holger Pabst zusammengeschlossen haben. Ihr Ziel ist nicht weniger als die Veränderung der Landwirtschaft – global. Die zunehmende Monopolisierung des Marktes durch Großkonzerne in Verbindung mit einer vermehrt industrialisierten Landwirtschaft und den negativen Nebeneffekten wie Unkrautvernichtungsmitteln, hohen Transportkosten und Monokulturen führe zu einem Höfesterben und damit etwa zum Verlust von Wissen, Nachhaltigkeit und Autarkie – auch in der Wetterau. »Dieser Trend stinkt Verbrauchern und Bauern gleichermaßen. Wir wollen mit unserem Projekt diese Brutalisierung des Marktes umgehen«, erklärt Raupp.Für die 27 Mitglieder der Solawi ist bereits im ersten Jahr ihres Bestehens ein Acker von Bauer Pabst bewirtschaftet worden. Der Naturlandbauer hatte sich bereit erklärt, das Projekt mit ins Leben zu rufen. Einige Solawi-Mitglieder halfen ihm, wenn Not am Mann war, etwa beim Unkrautjäten oder der Ernte. Mithilfe ist erwünscht, aber keine Voraussetzung für die Teilnahme, betont Rapp. Als »Gärtner-Coach« fungiert dabei seit Mitte vergangenen Jahres Gerrit Jansen – Gartenbau-Lehrer im Ruhestand und Berater der »benachbarten« Solawi Wallernhausen.Immer freitags zwischen 15 und 19 Uhr ist während der Erntezeit die kleine Bude der Gruppe auf dem Pabst-Hof geöffnet, sodass sich die Mitglieder ihren wöchentlichen Anteil an frischen Salaten und Gemüse abholen können. Was und in welcher Menge es gibt, wird immer am Mittwoch vorher per E-Mail bekannt geben. Danach geht Bauer Pabst aufs Feld und erntet. »Solawi heißt auch, dass die Wege kurz sind, weshalb zwischen dem Verbraucher und der Abholstation nicht mehr als 25 Kilometer liegen sollten«, erklärt Raupp, der sich im vergangenen Jahr über besonders viel grünen Spargel, Fenchel, Zucchini, Kartoffeln und Kürbis freuen durfte. »Es gab schon Momente, in denen ich mich ranhalten musste, alles zu verbrauchen. Doch ich habe es geschafft und musste nichts wegwerfen«, erzählt er. Falls es jemandem zu viel werde, könne er dies auch in die Tauschkiste legen, und ein anderer profitiert davon. Sollte jemand etwa im Urlaub sein, gebe es die Möglichkeit, einen Vertreter zu bestimmen, oder aber den Ertrag auf die anderen aufzuteilen. Doch gerade wenn mehrere Personen mitessen würden, reiche ein Anteil nicht immer, gibt Raupp zu. Jeder Verbraucher müsse trotz allem an Obst und nicht saisonalen Gemüsen zukaufen. Was genau angebaut wird, wird vor Beginn der Saison gemeinsam mit dem Bauern in der Gruppe entschieden.Wer wie viel wovon bekommt, schwankt von Woche zu Woche – ganz wie es die Natur gemäß Saison und Wetter eben hergebe. Im vergangenen Jahr hat es erst ab Ende Mai etwas zu ernten gegeben, da sich die Gruppe bis dahin noch in der Aufbauphase befunden hat. Dies soll 2017 anders werden. »Wir planen einen früheren Start und ein größeres Volumen pro Anteil und Woche. Außerdem hatten wir letztes Jahr einige Kulturen wie etwa Brokkoli, die wegen Schädlingen und Trockenheit nichts geworden sind. Da sind wir nun spitz drauf, das auch das klappt«, sagt Raupp. Die Mitgliedschaft gab’s im vergangenen Jahr übrigens für einen einmaligen Investitionsanteil von 150 Euro, mit dem etwa Saatgut gekauft wurde, sowie für weitere 35 Euro pro Monat von März bis Dezember. Das machte am Ende 500 Euro für zehn Monate.