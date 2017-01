Die Bürgermeister-Ahnengalerie bekommt bald Zuwachs. © Nicole Merz

Und nun? Ist alles offen. Keller tritt nicht mehr an, und die Spitze der SPD hüllt sich in Schweigen. Der Führungszirkel wusste bereits vor Weihnachten, dass Keller auf eine Kandidatur verzichtet. Alle waren zum Stillschweigen verdonnert. »Viele in der Partei haben gehofft, dass er es sich vielleicht noch einmal überlegt«, heißt es aus der SPD-Fraktion. Der Vorschlag, Keller solle antreten und nach der Hälfte der Amtszeit seinen Verzicht erklären, stieß beim Rathauschef auf wenig Gegenliebe. Er dachte sich: Ganz oder gar nicht.Die Liste der Namen, die infrage kämen, ist sehr überschaubar. Eine Zeit lang hatte sich der Stadtverordnete und Rechtsanwalt Michael Klaus aus Bauernheim Hoffnungen auf die Keller-Nachfolge gemacht. Nach einem innerparteilichen Zwist ist er aus dem Rennen. Die Fraktionsvorsitzende Marion Götz gilt über die Parteigrenzen hinweg als profunde Kennerin der Verwaltungsarbeit, leitet den Haupt- und Finanzausschuss souverän und mit großem Sachverstand. Götz, die als Hauptamtsleiterin in Raunheim beschäftigt ist, hat abgewunken. Da sich in den eigenen Reihen offenbar niemand findet, sucht die Friedberger SPD nun bundesweit nach einem Kandidaten. Aber kann sich ein Auswärtiger durchsetzen?Die CDU dürfte das leere Personalkarussell der Sozialdemokraten freuen. Bereits im August startete die Union eine Mitgliederbefragung. Eine neunköpfige Findungskommission beschäftigt sich derzeit mit den Ergebnissen der Aktion »Friedberg sucht den Bürgermeisterkandidaten«. Der CDU-Vorsitzende Dr. Hermann Hoffmann will sich nicht in die Karten schauen lassen. Ende Februar soll ein Kandidat vorgeschlagen werden. Am 17. März wird er der Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Wie zu hören ist, läuft es auf einen Friedberger Kandidaten hinaus. Tritt Hoffmann selbst an? »Dazu gebe ich derzeit keinen Kommentar ab«, sagt der 63-Jährige, fügt aber hinzu: »Meine Freizeit und meine sonstigen Aktivitäten im privaten Bereich sind mir sehr wichtig.«Wie viele andere Friedberger Politiker war auch Hoffmann überrascht, dass Keller nicht mehr antritt. »Er hat zuletzt viele Themen angepackt. Man hatte den Eindruck, er will weitermachen.« Die Entscheidung sei ein Vorteil für alle Kandidaten: »Niemand hat dann einen Amtsbonus.«Oder doch? Am 16. Februar wird im Stadtparlament der Nachfolger des ausgeschiedenen Ersten Stadtrats Peter Ziebarth (CDU) gewählt. Die SPD schickt den Wölfersheimer Hauptamtsleiter Markus Herrmann ins Rennen, für die Grünen tritt Stadtrat Markus Fenske an, für die CDU Stadtrat Dirk Antkowiak. Die Grünen haben sich nach Aussage ihres Fraktionsvorsitzenden Florian Uebelacker noch nicht über eine Bürgermeisterkandidatur unterhalten. »Wir sind aber daran interessiert, dass es mehrere Kandidaten gibt.« Denkbar ist, dass bei der Bürgermeisterwahl im Herbst (sie könnte mit der Bundestagswahl zusammengelegt werden, was eine höhere Wahlbeteiligung garantiert) auch ein amtierender Erster Stadtrat antritt. Bei CDU und Grünen wäre das ein Friedberger Kandidat mit Amtsbonus.