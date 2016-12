Marie Hélène Daix-Geipel freut sich: In »Basti« Beck (l.) und Fabian Körber hat sie zwei Nachfolger für die Traditionsgaststätte »Die Dunkel« gefunden. (Fotos: Wagner) © Jürgen Wagner

Beck (43), vielen Friedbergern als Wirt des »Café Kaktus« bekannt, überlegt schon seit Langem, ein zweites Standbein zu eröffnen. »Der ›Kaktus» läuft, ich habe noch Kapazitäten frei.« Und mit Fabian Körber (28), den er im »Kaktus« zur Fachkraft für das Gastronomiegewerbe ausgebildet hat, einen Mann zur Seite, der große Lust mitbringt, neues Leben in die alten Räume zu bringen. »Das ist eine Gelegenheit, die kommt so schnell nicht wieder«, sagt Körber.»Basti« Beck wohnt gegenüber der »Dunkel«, kennt die Kneipe seit vielen Jahren, hat hier sogar schon eine Brautentführung bei einer Hochzeit erlebt. »Die ›Dunkel» ist urgemütlich«, sagt er. Das soll sie auch bleiben. Derzeit wird renoviert, aber allzu viele Änderungen soll es nicht geben. Zwei Kinderstühle wurden angeschafft. Beck: »Ich habe selbst drei Kinder. Wir machen die ›Dunkel» kinderfreundlicher.« Ein paar historische Bilder sollen noch aufgehängt werden. An der Wand, die sich an die Theke anschließt, klafft ein leerer Fleck. »Da kommt eine Schiefertafel hin, für die Tagesgerichte oder auch mal für das Getränk der Woche«, sagt Körber. Beim Aufräumen fanden sich alte Ebbelwoi-Bembel. Die wurden gespült und sollen wieder verwendet werden. In der »Dunkel« gibt’s bald Ebbelwoi aus dem Bembel, wie in Sachsenhausen.Noch verhandeln Beck und Körber mit einem Frankfurter Apfelweinhersteller und der Licher Brauerei. Das Konzept steht: Es gibt Pils, Export, Apfelwein und ausgesuchte alkoholfreie Getränke, dazu eine kleine Karte mit denjenigen Gerichten, die jeder verlangt: vom Handkäse mit Musik über Schnitzel bis Hackbraten und Wurstplatte. »Es gibt frische, regionale Produkte, einfach, aber geschmackvoll. Das Fleisch kommt vom heimischen Metzger.« Oder vom heimischen Jäger, wenn es Wild- oder Pilz-Wochen gibt. Beck und Körber haben jede Menge Ideen, Köche sind sie keine. »Wir haben einen Chefkoch verpflichtet. Jetzt bauen wir die Küchencrew auf.« Einen Mittagstisch soll es geben, aber keinen Ruhetag. Körber: »Wir öffnen von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr. Die Leute sollen wissen: Haste Hunger, gehste in die ›Dunkel», egal welcher Tag ist.«Während Körber hinter der Theke stehen wird, ist Beck das »Mädchen für alles«, macht Buchhaltung, Einkauf oder bedient im Sommer auf der Terrasse. 50 Gäste passen in den Schankraum. Wer hierher kommt, der rückt zusammen – und bleibt bestimmt nicht alleine. Für die beiden neuen »Dunkel«-Wirte ist die Wiedereröffnung auch ein Zeichen. Beck: »Es geht vorwärts in der Stadt, es tut sich was. Es ist gar nicht alles so hoffnungslos, wie immer geredet wird.«Ihre Vorgängerin bestärkt die beiden: »Die ›Dunkel» hat Potenzial. Das ist die letzte alte Gaststätte der Stadt. Es gab Hochs und Tiefs, aber ich hatte immer sehr gute Gäste, denen ich nur Danke sagen kann.« Und die Empfehlung, dass sie wiederkommen. Den letzten Anstoß, die Sache zu wagen, gab übrigens Becks Mutter. »Sie hat gesagt: Wenn du einen Elefanten waschen willst, dann fang an. Den Spruch kannte ich noch nicht, aber er ist gut und ich dachte mir: Dann fangen wir eben einfach an.«