Wenn Rosi Schäfer Reden schreibt, ist ihr Talisman immer dabei. © Harald Schuchardt

Der damals sehr strenge Zensurausschuss genehmigte den Vortrag, nicht wissend, wer ihn geschrieben hatte. »Ich komme aus einem karnevalistischen Haushalt, hatte aber als Kind nichts mit Fasching am Hut«, blickt Schäfer zurück. Es folgten weitere »Hausfrauen-Vorträge« für Tante Mia. Mitte der 70er Jahre wurde ein »Dichter-und-Denker-Team« ins Leben gerufen. Dem gehörten neben Rosi Schäfer die KV-Aktiven Franz-Heinrich Bach und Anneliese Gröninger an.»Manchmal haben wir bis nachts um zwei in unserer Küche gesessen und eine Rede geschrieben, oft mit den Vortragenden zusammen«, erinnert sich Schäfer, die seit Mitte der 80er Jahre diese Aufgabe quasi im Alleingang erledigt. Redner wie Carlo Wendt oder Gerhard Kraus kommen zu ihr, bringen Ideen und Texte mit. »Wir schmeißen dann alles zusammen und machen einfach was draus.«Rosi Schäfer sammelt das ganze Jahr über Ideen. »Wenn ich was im Fernsehen sehe oder etwas lese, was ich gebrauchen könnte, schreibe ich es auf und lege es ab.« Viele Ordner voller Zettel liegen neben ihrem Schreibtisch, jede Menge Denkanstöße für ihre ehrenamtliche Arbeit.Doch Rosi Schäfer schreibt nicht nur Büttenreden für andere, sondern seit mehr als 30 Jahren auch für sich. »Ich wollte nie in die Bütt steigen«, sagt sie. Doch es kam anders. Als 1994 ihr Sohn Matthias heiratete, schrieb sie eine Rede als »Hochzeitsmutter«. Der Erfolg war enorm, sie ließ sich überreden, doch Faschingsvorträge zu halten.