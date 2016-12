Diebstahl-Serie aus Langeweile

»Seit Ende Oktober kam dies zuvor leider häufiger vor. Manchmal über Nacht, manchmal nur wenige Stunden, ließen die Autonutzer ihre Gefährte auf Parkplätzen oder am Straßenrand unbeaufsichtigt stehen und mussten anschließend einen Diebstahl feststellen. Rund 29 Fälle sind es nun, die die Ermittler der Friedberger Polizei einer Serie zuordnen, die bis Anfang Dezember andauerte«, heißt es in der Polizei-Pressemeldung.Die Serie sei zu Ende gegangen, als zwei junge Männer auf einem Privatgrundstück in Bad Nauheim gefilmt worden seien. Sie probierten, ob das unter einem Carport abgestellte Auto geöffnet war. Die Hauseigentümer stellten der Polizei die Aufnahme zur Verfügung. Damit nahm die Aufklärung der Serie ihren Lauf. Ein Ermittler erkannte einen 17-jährigen Friedberger wieder. Auf gerichtliche Anordnung hin durchsuchten die Beamten vor zwei Wochen seine Wohnung und fanden einige gestohleme Gegenstände bei ihm. Auch sein mutmaßlicher Komplize wurde inzwischen ermittelt, dabei handelt es sich um einen ebenfalls 17-Jährigen, der sich einige Wochen zu Besuch bei dem Friedberger aufgehalten hat. Der Friedberger habe wohl vor allem deshalb die Dinge aus Autos gestohlen, weil es ihm langweilig gewesen sei, schreibt die Polizei und beruft sich dabei auf die Vernehmung des Jugendlichen. Zudem konnte der 17-Jährige auf diese Weise seine finanziellen Mittel aufbessern. Er bestreite die Taten nicht, könne sich aber auch nicht mehr genau daran erinnern, wie viele er eigentlich begangen habe, teilt die Polizei mit.An den Fahrzeugen fand die Polizei in den meisten Fällen bei der Anzeigenaufnahme keine Spuren. Was zur Aussage des Tatverdächtigen passt, er und sein Komplize hätten gezielt nach offen gelassenen Autos gesucht. Aus den Fahrzeugen nahmen sie alles mit, was nicht niet- und nagelfest war, und verkauften es, soweit möglich, sofort weiter. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Akten werden in den nächsten Tagen an die Staatsanwaltschaft übergeben.