Friedberg hat viel zu bieten, nur fällt das vielen Besuchern gar nicht auf. In der Kaiserstraße zum Beispiel versperren große Bäume, die eher in einen Park als an eine Durchgangsstraße gehören, den Blick auf die historischen Fassaden der mittelalterlichen Stadt. (Foto: Nici Merz) © Nicole Merz

Deutlich wurde: Stadtentwicklung darf nicht darin bestehen, den Fahrbahnbelag von Straßen zu erneuern und die Laternen mit LED-Leuchten auszustatten. Es braucht einen Masterplan. Dass die Stadtentwicklung im besten Fall einer Strategie folgt, zeigte Klapka anhand von Beispielen. In Barcelona entstand ein Park auf dem Dach der S-Bahn-Linie. Eine 20 Hektar große grüne Oase inmitten von Verkehr und Wohnblocks. Licht, Bäume, eine Salzpromenade und Steinblöcke, auf denen man den Kinzig-Zufluss Salz überqueren kann, sollen Bad Soden sein ganz eigenes Flair geben. In Kassel entstand ein Quartier, das aufgrund seines verwinkelten Zuschnitts an eine kleine italienische Altstadt erinnert.Sichtachsen lautete das Stichwort für die Umgestaltung des Bad Nauheimer Kurparks und den zur Landesgartenschau entstandenen Goldsteinparks. Die Betonwege seien in der Presse als »Landebahnen« bezeichnet worden, heute fügten sie sich ins Bild des Familienparks ein, meinte Klapka. Auch in Friedberg könne ein »großes Ganzes« entstehen. Die Kaiserstraße, das »Wohnzimmer der Stadt«, sorge nur dann für eine Wohlfühlatmosphäre, wenn man die komplette Stadtentwicklung in den Blick nimmt«. Und wenn es gelinge, Akzente zu setzen, durch Geometrie, Licht oder auch Farbe. Die Kaiserstraße in Rot oder Blau? Ein Grinsen ging durch die Reihen der Zuhörer. Ein Stadtverordneter schlug – nicht ganz ernst gemeint, sondern liebevoll-ironisch – vor, man könne das Dach des Parkhauses in der Alten Bahnhofstraße begrünen. Runde, knallbunte und transparente Scheiben, die wie in Cordoba fröhliche Farbkleckse aufs Pflaster zaubern, wird es in Friedberg bestimmt nicht geben. Passt ja auch nicht zum mittelalterlichen Ambiente, das derzeit allerdings nur punktuell wahrgenommen werden kann. Dazu gleich mehr.Klapkas Vortrag war der Schlusspunkt eines eintägigen Workshops von Studenten unter Leitung von Prof. Annette Rudolph-Cleff vom Fachbereich Architektur an der TU Darmstadt. »Wie kann man die Stadt ihrer Geschichte entsprechend gestalteten? So lautet die Aufgabe, im Februar sollen die Ergebnisse vorliegen. Vorausgegangen waren Rundgänge durch die Stadt mit Fachleuten und Vertretern der Stadtverwaltung. Organisiert wurde der Workshop von Lena Herget von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung.»Wir wollen den Altstadtcharakter in den Vordergrund stellen«, erläuterten die beiden Architekturstudenten Koray Bozkurt und Julius Graef. Fünf Gruppen beschäftigten sich den ganzen Tag über mit Themen wie Kasernenentwicklung, Nahverkehr oder Kaiserstraße. Dort, im Zentrum der Stadt, gibt es für Bozkurt und Graef zu viele Bäume, die zu eng an den historischen Fassaden stehen. Das Mittelalter ist da, man sieht es nur nicht. Die Stadt müsse »aufgeräumt« und die Kaiserstraße zur attraktiven Einkaufspassage umgestaltet werden, mit Begegnungsorten und weniger Verkehr. Boszkurt: »Die Bäume sind keine Stadtbäume. Sie könnten auf die Seewiese versetzt werden, in der Kaiserstraße würden dann neue und kleinere gepflanzt.« Und nicht so nah an den Häusern dran. Graef: »Die mittelalterlichen Gassen kommen derzeit nicht zur Geltung. Es müssten gestalterische Bezüge zu diesen Querstraßen hergestellt werden.«Das große Plus des Studienprojektes sei es, dass die ganze Stadt dabei betrachtet werde, sagte Bürgermeister Michael Keller. Und es gibt ein weiteres Plus: Der Anstoß zur Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt kam aus der Bürgerschaft. Und die Bürger sollen nach dem Willen der Anstoßgeber auch in den weiteren Prozess einbezogen werden (siehe Kasten). Je mehr Friedberger sich an der Diskussion beteiligen, desto größer ist die Chance, dass die Einkaufsstadt den Bürgern und ihren Besuchern viele der »atmosphärischen Momente« bietet.