Warnstreik am Montag: Auch am Bad Nauheimer Bahnhof werden Fahrgäste möglicherweise vergeblich auf den passenden Bus warten. © Nicole Merz

Nach Angaben von VGO-Pressesprecher Sven Rischen kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Eine Beeinträchtigung anderer Verkehrsunternehmen durch den Streik könne nicht ausgeschlossen werden. »Weder VGO noch BVH kann abschätzen, ob und welche Fahrer am Montagmorgen ihren Dienst antreten und welches Personal sich möglicherweise solidarisiert«, erklärte Rischen. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren. Die neuesten Informationen liefert rund um die Uhr das RMV-Service-Telefon (069/24 24 80 24) und die RMV-Internet-Seite.Zwischen Verdi und den rund 150 privaten Busbetreibern in Hessen wird über einen neuen Entgelt- und Manteltarifvertrag verhandelt. Die Gewerkschaft fordert eine stufenweise Erhöhung des Stundenlohns bis auf 13,50 Euro. Der Landesverband bietet eine Erhöhung um 65 Cent auf 12,65 Euro an.