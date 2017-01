Friedberg (jw/agl). Sehr gemischt waren die Reaktionen am Friedberger Busbahnhof am frühen Morgen. Viele wussten Bescheid, andere wurden überrascht: Denn seit Montag streiken die Busfahrer für bessere Löhne. Betroffen in der Wetterau sind allerdings lediglich die Linien FB-10 sowie FB-30 bis FB-36. Die Bad Nauheimer Stadtbusse dagegen fahren.