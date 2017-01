Brexit, Trump – und jetzt Korger

Mit Überreichung der Urkunde versetzt Sonja Litzenberger Schulleiter Lothar Korger in den Ruhestand. (Foto: lod) © Loni Schuchardt

Edinger begrüßte viele Ehrengäste, außerdem kamen viele Wegbegleiter Korgers, darunter zahlreiche aktive und ehemalige Leiter umliegender Schulen sowie Mitschüler von Korgers Abitur-Klasse aus dem Jahre 1971. Schulamtsdirektorin Sonja Litzenberger nahm die offizielle Verabschiedung vor. In ihrem »Rückblick nach Aktenlage« skizzierte sie den beruflichen Werdegang Korgers nach dem Abitur am Burggymnasium. Seit 1990 gehörte er der Schulleitung an, 1998 wurde er zunächst zum kommisarischen Schulleiter und ein Jahr später zum Schulleiter ernannt. »Bei ihm haben Aufgeschlossenheit gegenüber Veränderungen, aber auch Fürsorge, Verständnis und Menschlichkeit einen großen Stellenwert«, lobte Litzenberger, die Korger die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand überreichte. Wie ein roter Faden zogen sich diese Eigenschaften durch die weiteren Reden. »Korger gehört zu der Lehrergeneration, die die Wetterauer Schullandschaft maßgeblich geprägt hat«, sagte Schuldezernent Jan Weckler.Personalvorsitzender Rainer Waas dankte für die immer vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit. Bernd Ulrich, Vorsitzender des Vereins ehemaliger Burgschüler, nannte Korger einen »Ausnahme- und Sonderfall, der immer ein Ohr für uns Ehemalige gehabt hat«. Zu Wort kam auch Dr. Karlheinz Rübeling, Klassenlehrer von Korgers Abiturklasse. »Die Schule befindet sich in einem guten Zustand«, stellte der 92-Jährige fest. Tanja Wesemann, Rektorin der Henry-Benrath-Schule, würdigte die sehr gute Kooperation beider Schulen, während für das Kollegium Ute Optenkamp und Thomas Berlenbach in einem humorvollen Zwiegespräch Korgers positive Eigenschaften hervorhoben. Schulsprecher Leon Scharf beendete die Reihe der Reden, die durch mehrere musikalische Einlagen von Schülern und Lehrern umrahmt wurde.»Ich wollte mich nie so wichtig nehmen und habe es auch nie getan«, sagte Korger in seiner Dankesrede, in der er mehr Wertschätzung des Lehrerberufs forderte. Danach ging es in der Aula weiter. Nach dem Mittagessen folgten weitere Grußworte sowie Auftritte von Lehrerchor und Lehrerband und der Marvin-Dorfler-Big-Band.